عدم النزول إلا للضرورة القصوى.. محافظ الإسكندرية يحذر المواطنين من موجة الطقس السيئ

الشارقة - اميمة ياسر - وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال موجة الطقس السيئ وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى الخميس، لافتاً إلى أن الأمطار الغزيرة ستكون مصاحبة لرياح شديدة جداً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأكد الشريف استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والمثلجة التي تشهدها المحافظة .

كان المحافظ أعلن استمرار تعطيل الدراسة الخميس، للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية، بسبب الطقس غير المستقر التي تشهدها المدينة.

وأشارت تقارير الأرصاد، إلى أنه من المتوقع استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وذلك لليوم الثاني على التوالي.