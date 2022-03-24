رعد وأمطار وبرودة شتوية جدا .. تفاصيل طقس اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس نهارا، طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

وتوقع الخبراء أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما يُتوقع نشاط الرياح على جميع الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 09

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 09

طنطا 17 09

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 09

بلطيم 16 09

مطروح 15 09

السلوم 15 09

سيوة 15 07

بورسعيد 16 09

دمياط 16 10

الزقازيق 17 09

المنصورة 17 09

الإسماعيلية 17 09

السويس 17 09

العريش 16 09

رفح 15 08

رأس سدر 17 11

نخل 18 05

نويبع 18 13

طابا 18 12

كاترين 13 03

الطور 17 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 21 15

الفيوم 17 09

بني سويف 17 08

المنيا 17 07

أسيوط 18 07

سوهاج 18 08

قنا 19 09

الأقصر 20 10

أسوان 22 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 11

الوادي الجديد 20 09

الشلاتين 25 13

أبو رماد 23 14

حلايب 22 14

رأس حدربة 22 15