شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مميزات جديدة لتطبيق صور جوجل على منصتى أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل لتقديم بعض الميزات الجديدة فى تطبيق صور جوجل على نظامى أندرويد وiOS، حيث ستساعد هذه الميزات المستخدمين على تنظيم صورهم بشكل أفضل.

وقد وصفت جوجل هذه التحديثات القادمة بأنها محاولة لتنظيف تطبيق الصور فى الربيع، حيث ستتيح هذه التحديثات تصفح ألبومات الصور الخاصة، واستيراد تلك الصور ومقاطع الفيديو التى يتم الاحتفاظ بها فى مكان آخر، وأيضًا العثور على لقطات الشاشة، وتحديد المحتوى المشترك الخاص بالمستخدم.

وسيعرض تطبيق صور جوجل قريبًا للمستخدمين قائمة أو شبكة يمكن تصفيتها حسب نوع الصورة، ومن ثم فرزها، كما سيساعد قسم استيراد الصور الجديد على استيراد الصور القديمة، ويمكن نسخ الصور من خدمات أخرى أو تحويلها رقميًا أو نقلها من كاميرا رقمية.