شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى؟ كيفية عرض الحيوانات بشكل "ثلاثى الأبعاد" فى بحث جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن خطط لإضافة كائنات الواقع المعزز إلى البحث في مؤتمرها I / O في عام 2019، ومنذ ذلك الحين ، أضافت الشركة العديد من العناصر ثلاثية الأبعاد مثل الحيوانات والديناصورات والأجسام الفضائية وغيرها إلى البحث، حيث يعد البحث عن حيوانات ثلاثية الأبعاد في بحث جوجل أمرًا بسيطًا للغاية، وعلى الرغم من أن النموذج ثلاثي الأبعاد للحيوان ليس عالي الدقة ، إلا أنه لا يزال يوفر فهمًا أفضل من الصورة العادية.

ويمكنك أيضًا وضع النموذج ثلاثي الأبعاد للحيوان في بيئتك إذا كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد يعمل بنظام أندرويد 7.0 أو أعلى ، أو iPhone / iPad يعمل بنظام iOS 11 أو أعلى، حيث يستخدم خيار "عرض في مساحتك" أو "View in your space" الكاميرا الخاصة بك ويسمح لك بمشاهدة نموذج ثلاثي الأبعاد للحيوان في مساحتك الخاصة.

ويمكنك أيضًا التقاط صور ومقاطع فيديو قصيرة للنموذج. لمعرفة كيفية رؤية حيوان بأبعاد ثلاثية على بحث جوجل ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق جوجل على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد أو iOS.

2. ابحث عن الحيوان الذي تريد عرضه بأبعاد ثلاثية.

3. قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار العرض في 3D أسفل الوصف.

4. ستتمكن الآن من رؤية الحيوان الذي بحثت عنه بأبعاد ثلاثية. إذا كنت ترغب في عرض الحيوان في مساحتك من خلال الواقع المعزز (AR) ، فانقر فوق خيار العرض في مساحتك.

5. وجه كاميرا هاتفك لأسفل على سطح فارغ حيث تريد رؤية الحيوان وتحريكه ببطء.

6. بمجرد رؤية الحيوان في مساحتك الخاصة من خلال الكاميرا ، يمكنك أيضًا النقر فوق صورة أو التقاط مقطع فيديو من خلال زر الغالق في المنتصف.