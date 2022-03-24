شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تخطط لفتح محطتها الفضائية للسياحة خلال عقد من الزمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الصين لافتتاح محطتها الفضائية الجديدة بما يواكب السياحة في غضون العقد المقبل، مما يجعلها لاعب جديد فى سباق رجال الأعمال حول سياحة الفضاء مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك وريتشارد برانسون، حيث أطلقت الصين محطتها الفضائية Tiangong في عام 2021، وهى أول مشروع صيني لمحطة فضائية طويلة الأجل، مع الوحدات النهائية المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتي إعلان الدولة أيضًا في الوقت الذي تواصل فيه الصين إنتاج مليارديرات جدد بوتيرة سريعة أسرع بكثير من أي دولة أخرى على وجه الأرض.

وفي حين لم يتم تضمين تفاصيل محددة لتحديد الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل السياحة الفضائية في الصين، قال المسؤولون إنه من المحتمل أن يتم إطلاق الأشخاص الذين لم يتلقوا تدريبًا رسميًا على رواد الفضاء إلى المدار قريبًا نسبيًا.

قال يانج ليوي، الذي أصبح أول رائد فضاء صيني في عام 2003، إن السياح الذين يزورون تيانجونج "ليست مسألة تقنية بل هي مسألة طلب".

يُعتقد أيضًا أن الصين تعمل على إنشاء مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام أكثر ملاءمة للسياح والتي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى سبعة رواد فضاء في وقت واحد إلى الفضاء.

كما تم إطلاق الجزء الأول من محطة الفضاء المعيارية التابعة لـ Tiangong في أبريل 2021، مع وصول أول طاقم بعد بضعة أشهر في يوليو للإعداد والتحضير للوحدة التالية.

وسيكون لـ Tiangon، التي تعني "القصر في السماء"، في النهاية ثلاث وحدات، بما في ذلك وحدة Tianhe الأساسية ، الموجودة بالفعل في المدار، ومختبرين.