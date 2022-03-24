إنستغرام تختبر خاصية مميزة ولكنها “مؤقتة”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 24 - مارس - 2022 3:06 صباحًا

بعد مطالبات من ملايين المستخدمين، أتاحت شركة “ميتا”، عرض منشورات إنستغرام وفقا لتسلسلها الزمني.

وتعتمد هذه الخاصية التي طلبها المستخدمون على التخلص من الخوارزميات التي تفرض على المستخدم النظر إلى ما يقترحه التطبيق، ستمكنهم أخيرا من الاطلاع على المنشورات الأحدث.

لكن الخبر السار لن يستمر طويلاً، قهذا التعديل سيكون مؤقتا وسيواصل إنستغرام إعادة المستخدمين إلى عرضه الخوارزمي، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”

وستتوفر الخاصية لجميع مستخدمي نظامي تشغيل “iOS” و”أندرويد”، وإن قمت بتحديث التطبيق مؤخرا فإنك ستلاحظ أنه يتم تفعيلها تلقائيا، حاول تحديث التطبيق إن لم تر أي تغيير.

ويأتي هذا التغيير في وقت تواجه فيه تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “إنستغرام” و”تيك توك”، تدقيقا حول الخوارزميات وقدرتها على إبقاء الأشخاص، وخاصة الأطفال، على الصفحة الرئيسية لحساباتهم لفترات طويلة، بالإضافة إلى إظهار محتوى ضار بهم.

وفي جلسة استماع لمجلس الشيوخ في ديسمبر الماضي، خضع مدير “إنستغرام”، آدم موسيري، للمساءلة، حول ما إن كان يعتقد أن تطبيق “إنستغرام” يجب أن يكونا متاحا أمام الأطفال من دون “التلاعب بهم بواسطة الخوارزميات المصممة لإبقائهم منجذبين” للتطبيق، وأجاب موسيري: “نحن نؤمن بمزيد من الشفافية والمساءلة”، مضيفا أن هناك موجزا ​​زمنيا قيد الإعداد.

كيف تعمل الأداة؟

وتستعرض صحيفة “وول ستريت جورنال” كيفية استغلال الخاصية الجديدة، ففي الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق، بجوار شعار “إنستغرام” سترى الآن علامة صغيرة مقلوبة، أنقر فوق تلك المنطقة، ويمكنك التبديل بين شكلين جديدين لعرض المنشورات: متابعة “Following” والمفضلة “Favorites”.

وسيوفر التطبيقات تنبيهات تعلِم المستخدمين بوجود الخاصية الجديدة، وفقا لما ذكرته متحدثة باسم إنستغرام للصحيفة الأميركية.

“حل مؤقت”

تشير “وول ستريت جورنال” إلى أن الخاصية لن تكون مفعلة على الدوام، إذ ستعيد المستخدم للعرض الخوارزمي بمجرد الخروج من التطبيق.

كما أن خاصية عرض القصص “Stories” بالدوائر الزرقاء التي تظهر أعلى الشاشة لن تتوفر عند التحويل لأي من متابعة “Following” والمفضلة “Favorites”، سيتوجب على المستخدم العودة للعرض الخوارزمي التلقائي لمشاهدتها. يجدر بالذكر أن عرض هذه “القصص” محكوم أيضا بخوارزميات “إنستغرام”.