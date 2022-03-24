شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح لمستخدمى iOS تحويل تسجيل الفيديو إلى GIF والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Twitter تطبيق ميزة جديدة بجودة عالية، حيث منح مستخدمي iOS القدرة على تسجيل صور GIF مباشرة من الكاميرا داخل التطبيق ، وفقا لتقرير digitaltrend.

ويؤدي تسجيل صور GIF مباشرة على Twitter إلى توفير دقائق من وقتك في محاولة تحويل مقطع فيديو طويل مسجل مسبقًا من ألبوم هاتفك على منصات GIF الأخرى مثل GIPHY.

وما عليك سوى الضغط على تغريدة جديدة ، والضغط على أيقونة الكاميرا ، وتعيينها في وضع GIF إذا لم تكن موجودة بالفعل ، ثم الضغط مع الاستمرار على زر التسجيل، ثم يمكنك ضبط GIF للتشغيل في حلقة مشابهة لـ Boomerang الخاص بـ Instagram أو تشغيلها من البداية.

وبعد العبث بميزة GIF ، واكتشفنا أنه لا يمكن تسجيل أكثر من ثانيتين ، وهى المدة التي يستمر فيها GIF فى المتوسط، ولا توجد أيضًا طريقة لحفظ ملف GIF على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك من أجل مشاركته خارج Twitter، والخيار الوحيد الذي تحصل عليه هو نسخ عنوان GIF عند الضغط بزر الماوس الأيمن فوق التغريدة.

وتأتى ترقية GIF بعد أكثر من أسبوع من تراجع Twitter عن الجدول الزمني المبوب ، والذي أعطى المستخدمين خيار التبديل بين علامة تبويب الصفحة الرئيسية المُنشأة خوارزميًا وعلامة التبويب الأحدث التي تسمح للمستخدمين بمشاهدة تغريداتهم بترتيب زمني.

وتراجعت المنصة عن التحديث لأن المستخدمين اشتكوا من أنهم سيُجبرون على العودة إلى علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" في كل مرة يفتحون فيها التطبيق ويشاهدون التغريدات خارج الترتيب ، الأمر الذي كان محيرًا لبعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى رؤية تحديثات فورية بشأن غزو روسيا لأوكرانيا .

ومن غير المعروف حاليًا ما إذا كانت ميزة تسجيل GIF ستكون متاحة لمستخدمي Android، ولقد تواصلنا مع Twitter للتعليق على ما إذا كان سيوسع التحديث إلى إصدار Android من التطبيق الخاص به وسوف يقوم بتحديث هذه القصة عندما نسمع مرة أخرى.