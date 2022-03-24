شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 15 سيكون أول هاتف من أبل مزود بشاشة مثقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يكون لدى أبل شاشة حقيقية مثقبة لهاتف أيفون العام المقبل، وذلك عندما ستساعدها Samsung في وضع بقية مجموعة Face ID أسفل شاشة OLED لجهاز أيفون 15 ، وفقًا لتقرير The Elec.

ومن أجل القيام بذلك ، ورد أن شركة آبل تلجأ إلى تقنية الكاميرا السفلية من سامسونج (UPC) التي صنعت حجابًا على الشاشة الداخلية لجهاز Galaxy Z Fold 3، وسيظل Z Fold 4 هذا العام يستخدم نفس التقنية ، حيث ينتج حلهم الجديد عندما "يتم ترسيب مادة الزخرفة المهبطية العضوية (CPM) باستخدام قناع معدني ناعم (FMM) ثم يتم ترسيب الأنود بقناع معدني مفتوح (OMM) لتجنب CPM".

وبالتالي ، يمكن أن تغطي مادة الأنود المصنوعة من سبائك المغنيسيوم والفضة (Mg-Ag) مكانًا بدون ترسب CPM ، مما يسمح بمرور الضوء لمستشعر الكاميرا الموجود أسفله لالتقاط صورة ، طوال الوقت الذي يبدو فيه نمط العرض غير متقطع إلا إذا قمت بتعريضه لقرب شديد التدقيق.

ويقال إن تقنية الكاميرا الجديدة الموجودة أسفل اللوحة سيتم استخدامها أولاً في Galaxy Z Fold 5 الصيف المقبل ، ثم لإخفاء وحدات Face ID التي ستظل مرئية في الفتحة على شكل حبوب منع الحمل الخاصة بـ أيفون 14 ، أسفل الشاشة.

ومن شأن ذلك أن يترك فقط الكاميرا الأمامية الأمامية مرئية في الجزء الأمامي من هاتف أيفون 15 ، أو بعبارة أخرى ، في عام 2024 ، ستخترع أبل هاتف العرض المثقوب الذي كان عنصرًا أساسيًا في صانعي هواتف أندرويد لفترة من الوقت الآن، ويقال إن أبل ستطبق التصميم الأمامي الجديد ذو الفتحة المفردة فقط على طرازات أيفون 15 Pro أيضًا.