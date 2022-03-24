أجهزة باور بانك مثالية لهواتف iPhone و Samsung

يوجد الكثير من الاختيارات عندما يتعلق الأمر ببنوك الطاقة المحمولة Powerbanks للهواتف المحمولة الرائدة مثل Samsung و iPhone، وذلك لأن ملاك هذه الهواتف يعملون جاهدين على حماية هواتفهم وبطارياتها، لذلك يبحثون دائمًا عن أفضل الاختيارات عندما يتعلق الأمر ببنوك الطاقة الخاصة بهم وبطاريات هواتفهم.

ونعرض لكم في هذا المقال ثلاثة اختيارات مناسبة لأجهزة iPhone و Samsung من مجموعة من الشركات المختلفة والتي تتوفر للشراء مباشرةً عبر متجر رايلز للاتصالات، وهو إحدى المتاجر الناشئة والقادمة بقوة في المنطقة العربية والمملكة تحديدًا.

بطارية قوي 20000 من شركة ايكون لأجهزة iPhone و Samsung

تأتي هذه البطارية مع كابل USB بطول 30 سم، وهي مزودة بمنفذ USB C لشحن الأجهزة وشحن البطارية ذاتها، كما أنها تأتي مزودة أيضًا بمنفذ Micro USb يعمل على شحن البطارية إذا كنت تفضل ذلك، بالإضافة إلى منفذين إخراج USB معتادين بالحجم المعتاد من البطارية.

وتأتي البطارية بحجم 20 ألف ملي أمبير، وهو حجم مناسب للغاية لدعم جميع الهواتف الذكية الحديثة والرائدة لفترة كبيرة وشحنها أكثر من مرة، كما أنها تدعم جميع تقنيات الشحن السريع المختلفة مع ضمان عامين على البطارية، وهي تمتاز بحجمها الصغير والمناسب للغاية للانتقال في أكثر من مكان بسهولة ويسر.

بطارية LEAD بحجم 10 آلاف ملي أمبير من متجر رايلز للاتصالات

تأتي هذه البطارية بتصميم مصمت ومعتاد للغاية، وهي تمتاز بحجمها المناسب أيضًا والذي يجعل التنقل بها سهلًا بين جميع الأماكن، لذلك لن تواجه مشكلة عند محاولة استخدام هذه البطارية والتنقل بها من مكان لآخر، كما أنها تأتي بسعة 10 آلف مللي أمبير، ودعم لجميع تقنيات الشحن السريع، وهذا يجعلها مناسبة للغاية لهواتف iPhone وSamsung.

كما يقدم متجر رايلز للاتصالات عرضًا عليها، حيث يمكنك أن تحصل على بطاريتين بسعر بطارية واحدة عبر هذا الرابط.

بطارية Anker بحجم 20 ألف ملي امبير من نون

تأتي هذه البطارية من شركة Anker المعروفة للغاية لتصميم الملحقات المتعلقة بأجهزة آيفون وسامسونج المختلفة، وتعتمد هذه البطارية على تقنية Quick Charge المميزة والتي تضمن شحنًا سريعًا لجميع الأجهزة التي تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى إمكانية عملها باستخدام أكثر من منفذ طاقة مختلف سواءً كان USB C أو USB A المعتاد.

وهي تأتي بتصميم مميز للغاية وأنيق جدًا يجعلها قطعة هامة لأي مستخدم حول العالم يرغب في التنقل والاحتفاظ بمصدر طاقة ثابت معه طوال الرحلة، وتأتي هذه البطارية أيضًا بسعر منافس للغاية من متجر نون.

كانت هذه مجموعة من اختياراتنا المفضلة للبطاريات المتنقلة التي تدعم هواتف iPhone و Samsung، بالإضافة إلى جميع الهواتف الذكية معًا، حيث تعمل هذه البطاريات مع أي هاتف ذكي معتاد.

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