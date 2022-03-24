خاصيّة مميّزة من تويتر لمستخدمي “آيفون”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ”تويتر“، عن طرح خاصية جديدة يستفيد منها مستخدمو نظام تشغيل ”iOS“ فقط في الوقت الحالي.

وتهدف هذه لإنشاء صور متحركة (GIF) من خلال أيقونة الكاميرا الخاصة عبر تطبيقها الرقمي، ولكن لمستخدمي نظام تشغيل ”iOS“ فقط في الوقت الحالي.

و في منشور لها ،أوضحت الشركة كيفية إنشاء الصورة المتحركة (GIF)، وقالت إن المستخدم سيقوم بالنقر على أيقونة الكاميرا داخل التطبيق، ثم اختيار أيقونة (GIF)، ثم البدء في التسجيل فوراً، مشيرة، من خلال عدة صور متحركة شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي، إلى أن هذه الصور لن تكون مدتها طويلة، حيث تبلغ فقط بضع ثوان.

وبعد تسجيل المقطع، يستطيع المستخدم الاختيار بين عدة أشكال للتشغيل.

فعلى سبيل المثال، يمكنه تشغيل المقطع من الأمام للخلف وإعادته في حلقة، أو تشغيله مثل ميزة ”Boomerang“ من تطبيق ”إنستغرام“. وبمجرد الانتهاء من تسجيل المقطع، سيتم حفظه تلقائياً في ألبوم الكاميرا الخاص بملفات (GIF) وليس بألبوم مقاطع الفيديو.

الى ذلك، لم تشر الشركة إلى الوقت الذي قد يتم فيه طرح الميزة لنظام تشغيل ”أندرويد“.

وقالت ستيفاني كورتيز، المتحدثة باسم الشركة ”إن تويتر سوف تجمع ردود أفعال المستخدمين الحاليين لإمكانية التحديثات المستقبلية“.

وعادة ما تقوم ”تويتر“ بإتاحة التحديثات الجديدة لجميع أنظمة التشغيل في نهاية المطاف.

والميزة الجديدة تتيح للمستخدمين نشر مقاطع لصورهم بطريقة فريدة، ما يساعد على سهولة وزيادة التواصل والتفاعل بين المستخدمين.

في هذا السياق، أطلقت الشركة في الآونة الأخيرة العديد من الميزات التي تهدف إلى زيادة تفاعل المستخدمين ومنها إمكانية إعادة نشر مقاطع من ميزة ”Spaces“.

كما أضافت الشركة أيضاً تحديثاً جديداً لمنصتها الرقمية من شأنه أن يسهل التبديل بين أنواع الخلاصات (Feeds) الرئيسة التي تعرض أحدث التغريدات، سواء كانت خوارزمية أو زمنية.