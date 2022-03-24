Honor تستعد لإطلاق “X8” في الأسواق العالمية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 10:28 مساءً

تبدأ شركة Honor في إطلاق هاتف Honor X8 للأسواق العالمية، على أن يكون سوق المملكة العربية السعودية هو أول الأسواق التي يتوفر بها الهاتف في 24 من مارس.

قدمت Honor هاتف Honor X8 في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، واليوم أكدت الشركة بشكل رسمي على انطلاق الهاتف في أسواق جديدة بدءاً من غداً بسعر 220 يورو.

أيضاً ينطلق هاتف Honor X8 في الأسواق العالمية بعدد ثلاثة من الاختيارات في الألوان تشمل اللون الفضي، والأسود إلى جانب اللون الأزرق، كما يتوفر بنموذج واحد بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويتميز هذا الإصدار بشاشة IPS LCD بحجم 6.7 إنش، بدقة عرض 1080 في 2388 بيكسل، كما يدعم معدل تحديث 90Hz.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 680 4G.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 5 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولقطات macro، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 16 ميجا بيكسل.