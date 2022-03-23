شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الجديد فى عالم ميتافيرس.. سيمكنك الشعور بالألم كأنك فى الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تبدو فكرة عصابة اليد التي يمكن أن تحاكي الألم في ميتافيرس، وكأنها مفهوم من أحدث سلسلة من Black Mirror، ولكن بفضل شركة يابانية ناشئة، أصبح الجهاز المخيف حقيقة واقعة، حيث طورت طوق ذراع يستخدم التحفيز الكهربائي لإيصال الألم الجسدي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت إيمي تاماكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، "الشعور بالألم يمكننا من تحويل العالم الافتراضى إلى واقع حقيقي، مع زيادة مشاعر الحضور والانغماس".

ويعد ميتافيرس عبارة عن مجموعة من المساحات الافتراضية حيث يمكنك اللعب والعمل والتواصل مع أشخاص آخرين ليسوا في نفس المساحة المادية مثلك.

وسيكون من الممكن الوصول إلى ميتافيرس باستخدام نظارات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) والنظارات الذكية، ويمكن استخدامها للعمل والتعليم والألعاب وحتى أحداث الموسيقى.

يتميز شريط الذراع المسمى UnlimitedHand، بأجهزة استشعار لحركة العضلات تتعرف على إيماءات يدك وموضعها، مما يتيح لصورتك الرمزية في metaverse لنسخ حركاتك بدقة، كما أنه يستخدم التحفيز الكهربائي للتحكم في عضلات الذراع ومحاكاة الأحاسيس.

وأوضحت الشركة اليابانية: "من خلال دمج هذه التقنية في وحدة التحكم في اللعبة لدينا، يمكن الشعور شخصيًا بالمواجهات الجسدية ومناسبات التعرض للضرر داخل الألعاب".

تعتقد الشركة، أنه يمكن استخدام شارة القيادة في ألعاب الواقع الافتراضي، مما يسمح للمستخدمين أن يشعروا بنقر طائر على جلدهم، أو الريح عبر ذراعهم، ومع ذلك، يمكن للناس أيضًا استخدامه ليشعروا بأحداث العالم الافتراضي في الحياة الواقعية.