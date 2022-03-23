شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لإفتتاح إيلون ماسك مصنع جديد لسيارات تسلا بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح Elon Musk أول مصنع للسيارات لشركة Tesla في أوروبا ، بتكلفة 5.5 مليار، حيث قدم رئيس تسلا 30 سيارة من طراز Y الكهربائية بالكامل للعملاء، وقام بعمل بعض الحركات التى تشبه تلك الرقصات الاحتفالية التي قدمها في افتتاح جيجا شنجهاى فى الصين في عام 2020.

وأظهر مقطع فيديو نشرته Tesla Everything رقصة قصيرة لماسك في برلين، كما يُظهر أول تسليم للسيارة ومناظر للمصنع الجديد من الداخل والخارج.

وفى حديثه إلى بعض موظفي المصنع البالغ عددهم 10000 موظف بعد حدث تسليم الطراز Y ، قال ماسك إنه "من المدهش أن نرى مدى حماس العملاء لاستلام سياراتهم، وقال"مع كل سيارة نصنعها ، مع كل بطارية نصنعها نصنع المستقبل أفضل.

وتهدف Tesla إلى أن ينتج مصنعها الجديد فى برلين ما يصل إلى نصف مليون مركبة سنويًا - أي ما يعادل حوالي 9600 سيارة أسبوعيًا - على الرغم من أنه من المتوقع في الأسابيع القليلة الأولى أن تأخذ الأمور بشكل أبطأ قليلاً مع خروج حوالي 1500 سيارة أسبوعيًا .

وقال ماسك إنه بينما يبدأ مصنع برلين بطراز Y ، سيبدأ المصنع أيضًا في إنتاج سيارات إضافية فى وقت لاحق، وافتتح مصنع Giga Berlin بعد عدة أشهر متأخراً عن الموعد المحدد بعد عدد من الاضطرابات حيث أجرى المسؤولون مراجعات بيئية في الموقع.

ومن المتوقع أن يخفف المصنع الجديد الطلب على مصانع السيارات الحالية لشركة Tesla في الولايات المتحدة والصين ، والتي كانت تشحن المركبات إلى أوروبا في محاولة لتلبية الطلب المتزايد.