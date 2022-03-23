شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمات آبل تعود إلى طبيعتها بعد انقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى عدد قليل من خدمات آبل من انقطاع آخر أمس الثلاثاء ، بعد يوم واحد فقط من تعطل جزء كبير من خدمات Apple والبنية التحتية عبر الإنترنت الإثنين الماضي، وتشير صفحة حالة نظام آبل إلى أنه تم حل المشكلات المتعلقة بـ Apple Music و Podcasts و Books و App Store ، بعد ساعتين تقريبًا من بدء تأثيرها على بعض المستخدمين حسبما نقل موقع The verege.

لحسن الحظ لم تنخفض خدمة iMessage و iCloud و Apple Maps و Apple TV مثلما حدث يوم الإثنين. أثناء انقطاع الخدمة ، حذرت آبل أيضًا من وجود مشكلات في Weather و Game Center و Apple Card و iCloud Web Apps ، قائلة إنها قد تكون "بطيئة أو غير متوفرة". يتم الآن أيضًا تمييز هذه المشكلات على أنها تم حلها.

أثناء انقطاع الخدمة عملت Apple Music مع بعض موظفي Verge ولكن ليس مع آخرين ، وواجه عدد غير قليل منا مشكلات في محاولة تنزيل التطبيقات أو التحديثات من App Store. عادة تدور دائرة التقدم باستمرار ثم تعود إلى زر التنزيل أو التحديث بعد الفشل.

وأفاد بعض موظفي Verge أن Apple Music عادت للعمل من أجلهم ، وتمكنت من تنزيل حوالي 30 تحديثًا للتطبيق دون أي مشاكل.

قام Downdetector بعمل نسخة احتياطية من تجاربنا ، حيث أظهر ما يقرب من ألف شخص آخرين أبلغوا عن مشكلات مع Apple Store و Apple Music، إلا أنه انخفض عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن مشاكل بشكل كبير بعد عدة ساعات.