شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات صينية جديدة بديلة للأيدى البشرية فى زراعة الأشجار بالصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة هواوي بالشراكة مع جامعة شرق الصين للمعلمين أحدث مجموعة روبوتات لتهيئة الصحراء وزراعتها تتكون من ثلاثة أنواع؛ النوع الأول مخصص لتجهيز الحفرة، والثاني لتثبيت الشتلة، والثالث مخصص للري حسبما نقلت البيان الإماراتية.

كما يمكن لهذه الروبوتات إكمال تخطيط المسار والزراعة تلقائيا بمساعدة نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، بعد تحديد العمال موقع ونطاق الزراعة في تطبيقهم على جهاز الكمبيوتر.

والروبوتات مصممة خصيصاِ للعمل في البيئات الصحراوية القاسية، وتظهر البيانات أنها تتمتع بقدرة العمل على مدار الساعة، وزراعة من 200 إلى 250 شجرة يوميا، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.