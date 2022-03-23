رعد وأمطار .. الأرصاد تحذر: كتلة أوروبية باردة تضرب البلاد بعد ساعات

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الضغط، ترصد وجود كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من أوروبا تؤثر على شمال البلاد خلال الساعات القادمة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها هيئة الأرصاد، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، تكون للسحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة يصاحبها سقوط البرد في بعض الأحيان ويسمع لها دوي الرعد.

سقوط أمطار خفيفة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتقدم الأمطار إلى السواحل الشرقية مساء تكون خفيفة إلى متوسطه هناك. والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم، فإن تسود أجواء باردة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، تبقى حالة الطقس اليوم، شديد البرودة على كافة الانحاء.

وعن فرص سقوط الأمطار خلال الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد، إن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، على مختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 8

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 9

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 11