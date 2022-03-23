دليل استخدام Android: تحديد موقع الهاتف عبر خدمات جوجل

تمثل هواتف Android التي تستخدم خدمات جوجل وتتمكن من الوصول إليها أكبر نسبة من الهواتف المحمولة حول العالم والتي يمتلكها المستخدمون ويستخدمونها بشكل يومي، وذلك بسبب تنوع مواصفاتها وتنوع خامات الهواتف، بالإضافة إلى لاختلاف الكبير في الأسعار بين هذه الهواتف وتغطيتها لجميع الفئات السعرية التي قد يرغب أحد المستخدمين في أقتناء هاتف فيها.

لذلك قامت جوجل بتقديم خدمة جديدة ضمن مجموعة خدماتها المتنوعة تدعى Find My، وهي تعمل بشكل قريب من خدمة آبل للعثور على الهواتف والتحكم فيها عن بعد، وتعتمد هذه الخدمة على خاصيتين يجب أن يكونا مفعلتين طوال الوقت في الهاتف، حيث يجب أن تقوم بتفعيل الخاصية بذاتها وتفعيل خاصية GPS ومراقبتها حتى تتمكن من الوصول إلى الهاتف والمكان الخاص به.

وتأتي هذه الخاصية كجزء مبني داخل نظام Android الافتراضي من جوجل والذي تجده مثبتًا على هواتف بيكسل وغيرها من الهواتف، كما أن المصنعين الآخرين يقومون بتثبيت خاصية مشابهة لها في أجهزتهم، حيث تمتلك سامسونج نسختها الخاصة منها أيضًا.

تفعيل الخاصية عبر هواتف Android

تمتلك بعض الهواتف هذه الخاصية ولكنها لا تكون مفعلة، لذلك تحتاج لأن تتأكد في البداية إن كانت مفعلة أو لم تكن موجودة من البداية، وهذا ما يجب عليك القيام به عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى إعدادات هاتف Android الخاصة بك، بعد ذلك اختر إعدادات الأمان، واختر خاصية Find My Device.

إن وجدت هذه الخاصية أمامك فهذا يعني أنها مدعومة ومثبتة في الهاتف، ويمكنك تفعيلها في حالة كانت مغلقة.

أما إن لم تجد هذه الخاصية أمامك في الهاتف، فهذا يعني أنها غير مدعومة أو تحتاج للتثبيت يدويًا في هاتفك.

يمكنك تثبيت هذه الخاصية عبر تثبيت التطبيق الخاص بها عبر متجر جوجل بلاي مباشرةً، ويمكنك أن تجد هذا التطبيق في الرابط التالي.

ويجب أن تتأكد بعد ذلك إن كان خاصية تتبع المواقع GPS متاحة ومفعلة أم لا، ويمكنك القيام بذلك عبر التوجه إلى تطبيق الإعدادات أيضًا ومن ثم كتابة Location Services، وبعد ذلك الضغط على اختيار صلاحيات الوصول إلى موقع الهاتف، وتقوم بالسماح لخدمات جوجل بتتبع هاتفك طوال الوقت.

استخدام الخاصية عبر الحاسوب للعثور على هاتف Android

بعد أن تقوم بتفعيل الخاصية عبر هاتف Android الخاص بك وتتأكد من تفعيلها بشكل جيد، فإنك تحتاج إلى تجربة الخاصية عبر الحاسوب حتى تتأكد من عملها بشكل جيد، وكل ما تحتاج إليه هو الذهاب إلى صفحة محرك بحث جوجل الرئيسية وكتابة Find My Device.

ومن ثم تقوم بالدخول على أول نتيجة تظهر لك مباشرةً، وترى هنا مجموعة من أجهزة Android المختلفة والمسجلة بحساب جوجل الخاص بك، وعندما تضغط على أي جهاز منهم، فإن الجهاز يظهر لك تلقائيًا آخر مكان معروف له وإسم شبكة الواي فاي الذي كان متصلًا بها بالإضافة إلى نسبة البطارية المتبقية في الهاتف.

ويمكنك عبر هذه القائمة أيضًا تفريغ الهاتف وحذف جميع البيانات المسجلة بداخله بالإضافة إلى تشغيل صوت عبر الهاتف أو إغلاقه تمامًا عبر حساب جوجل الخاص بك، وتعتبر هذه الميزات قريبة للغاية من الميزات التي تقدمها آبل مع هواتفها أيضًا وأجهزتها عبر خاصية Find My.

وعندما تقوم باستخدام هذه الخاصية وإغلاق هاتفك، فإن الهاتف يظهر تنبيهًا ورسالة تخبر المستخدمين وأي شخص يجده بأنه قد تم إغلاقه لأنه ضائع من مالكه الأصلي، وعلى من يجده تسليمه لرقم الهاتف التالي، ويظهر رقم الهاتف الخاص بك أو الذي قمت بإدخاله.

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