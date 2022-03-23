إيلون ماسك يكشف عن موعد إطلاق “ستارشيب”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن مؤسس شركة سبيس إكس إيلون ماسك أن 39 محركاً ستكون جاهزة بحلول شهر نيسان.

ويشير ماسك في موقعه بشبكة “تويتر”، إلى أن شركة سبيس إكس، تخطط لأول مرة لإطلاق نموذج للمركبة ستارشيب إلى مدار حول الأرض في شهر مايو المقبل.

وكتب ماسك، “سيكون لدينا بحلول الشهر المقبل، 39 محركًا جاهزًا للطيران، بعدها نحتاج لشهر آخر لتركيبها، لذلك آمل أن ننطلق في شهر مايو المقبل في رحلة مدارية”.

وتعد مركبة ستارشيب الفضائية، صاروخاً قابل لإعادة الاستخدام يبلغ ارتفاعه 400 قدم تقريباً والذي طورته شركة سبيس إكس، بهدف إنشاء مركبة يمكنها نقل البضائع ومجموعات الأشخاص إلى خارج كوكب الأرض. ويتم تشغيل الصاروخ ومعززه الثقيل الفائق بواسطة سلسلة محركات رابتور الخاصة بشركة سبيس إكس.

وفي شباط، قدم ماسك عرضاً تقديمياً عن Starship في منشأة Starbase التابعة للشركة في تكساس، وحدد مسار عمليات التطوير والعقبات أمام اختبار الصاروخ.

وأكملت شركة سبيس إكس العديد من اختبارات الطيران على ارتفاعات عالية باستخدام نماذج المركبة الفضائية، لكن خطوتها الرئيسية التالية هي الوصول إلى الفضاء السحيق. وبينما كان من المتوقع بلوغ هذا الإنجاز العام الماضي، فقد تأخر تقدم التطوير، كما أن اختبار الطيران المداري ينتظر الموافقة التنظيمية.

ويحتاج صاروخ شركة سبيس إكس إلى ترخيص من إدارة الطيران الفيدرالية. إذ قال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية لشبكة “CNBC”، إن يوم 28 مارس لا يزال هو التاريخ المستهدف لاستكمال التقييم البيئي الرئيسي، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.