شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح لبعض المستخدمين ميزة "ردود الفعل" على الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر واتس آب ميزة "ردود الفعل" للرسائل، وذلك لبعض مختبري الإصدارات التجريبية على واتس آب بيتا لنظام أندرويد، ووفقًا لتقرير صادر عن WaBetaInfo - الموقع الإلكتروني الذي يتتبع ميزات واتس آب الجديدة والقادمة، تتوفر ميزة ردود الفعل على الرسائل في واتس آب beta لنظام Android 2.22.8.3.

التحديث يأتي مع 6 ردود أفعال، وتشمل هذه الإعجاب والحب والضحك والمفاجأة والحزينة والشكر، وتتشابه ردود فعل رسائل واتس آب مع ميزة تفاعل الرسائل على Facebook و Instagram.

ويمكن للمستخدمين على هذه الأنظمة الأساسية الرد على رسالة معينة باستخدام الرموز التعبيرية، وقد تم الإبلاغ عن ميزة ردود الفعل على رسائل واتس آب منذ سبعة أشهر في أغسطس 2021.

وفي وقت سابق من هذا العام في فبراير ، ورد أن تطبيق المراسلة الفورية اختبر الميزة لمستخدمي الويب، ثم ذكرت WaBetaInfo أن واتس آب قد طرح تحديثًا جديدًا لعميل سطح المكتب من خلال القناة التجريبية الرسمية، مع ملاحظة أن التحديث يصل بإصدار المنصة إلى 2.2207.0.

ونظرًا لأن الميزة لا تزال قيد التطوير، لا يُعرف الكثير عن الميزة الجديدة، ولم يكشف واتس آب رسميًا عن أي تفاصيل حول هذه الميزة حتى الآن، وفي الوقت نفسه ، ورد أن واتس آب يعمل على ميزة تسمح للمستخدمين بإنشاء استطلاعات الرأي في الدردشات الجماعية.

ووفقًا لتقرير WaBetaInfo ، قدم واتس آب مؤخرًا تحديثًا تجريبيًا جديدًا لتطبيق iOS الخاص به ، وبذلك يصل الإصدار إلى 22.6.0.70، و كشف التحديث التجريبي أن منصة المراسلة المملوكة لشركة Meta تعمل على تطوير ميزة استطلاعات الرأي الجماعية.

ويقول التقرير أن مستخدمي واتس آب سيكونون قادرين على إنشاء استطلاع للمحادثات الجماعية، وسيُطلب منهم بعد ذلك إدخال سؤال الاستطلاع وإرساله إلى مجموعة واتس آب، وسيتم تشفير كل من السؤال المطروح والإجابات من طرف إلى طرف.

وفي الوقت الحالي ، تتوفر استطلاعات الرأي الجماعية في تطبيقات المراسلة مثل Facebook Messenger و Telegram وغيرها.