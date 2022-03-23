شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تعرف بالضبط إصدار iPad بطريقتين مختلفتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل العديد من إصدارات iPad، والتي يتيح لك اكتشاف الإصدار الذي تمتلكه ومعرفة مقدار مساحة التخزين التي من المفترض أن تمتلكها، والإكسسوارات التي يجب شراؤها، وعمر جهازك، وهذا الأمر الخاص بالإصدار مفيد أيضًا إذا احتجت في أي وقت إلى مساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها من أبل.

ما هو جيل iPad الخاص بك؟

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يحتوي كل جهاز iPad على رقم إصدار يشير بالضبط إلى نوع جهاز iPad ومتى تم تصنيعه وغير ذلك الكثير، ولمعرفة جهاز iPad الذي لديك بسرعة، ابحث عن رقم الإصدار هذا.

يمكنك إيجاد رقم الإصدار بطريقتين، وهما:البحث عن رقم الإصدار في تطبيق الإعدادات

إذا كان بإمكانك تشغيل iPad واستخدامه، فهذه هي أسرع طريقة للعثور على رقم الإصدار

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهازك واضغط على "عام".

2. في القائمة التالية، اضغط فوق "حول" أعلى القائمة.

3. ابحث عن علامتي التبويب التي تقول اسم ورقم الإصدار، واضغط على رقم الإصدار للكشف عن رمز قصير يبدأ بالحرف "A".

سيخبرك سطر اسم الإصدار باسم iPad الخاص بك وربما حجم شاشته، ولكن يمكن لأجيال iPad مشاركة هذا الاسم، ومع ذلك، فإن رقم الإصدار الذي يبدأ بحرف A فريد بالنسبة لإصدار iPad الخاص بك.

البحث عن رقم الإصدار على ظهر جهاز iPad

إذا تعذر تشغيل جهاز iPad، فلا يزال بإمكانك الحصول على رقم الإصدار، فعليك فقط قلب جهاز iPad وانظر إلى الخلف، سيكون أسفل شعار iPad ، وبجانب كلمة "إصدار"، حيث سترى حرفًا كبيرًا A متبوعًا ببعض الأرقام.

هذا هو رقم الإصدار، وباستخدامه يمكنك البحث عن جيل iPad المحدد الخاص بك عبر الإنترنت.