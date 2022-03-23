أهم أخبار Nvidia من مؤتمر 22 GDC لمطورين الألعاب

تشارك Nvidia حاليًا في مؤتمر GDC الخاص لمطورين الألعاب والذي يقام في الوقت الحالي في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، ويستمر هذا المؤتمر حتى يوم 25 من مارس الحالي، وكشفت الشركة عن مجموعة من التقنيات الجديدة الخاصة بها والتي تساعد وتسهل العمل على مطورين الألعاب بشكل كبير، بالإضافة إلي تحديث جديد لمكتبة DLSS والألعاب التي تدعمها مع الألعاب الأحدث على منصات الحاسب الشخصي.

منصة Omniverse من Nvidia لدعم المطورين وتسهيل العمل عليهم كثيرًا

تطورت تقنيات تطوير الألعاب وتصميمها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وجاء أغلب هذا التطور من ناحية الفنانين والرسامين الذين يعملون مع التقنيات ثلاثية الأبعاد من أجل تصميم تفاصيل الشخصيات في الألعاب، بالإضافة إلى تطوير وتحديث البيئات والإضاءة والأصوات المحيطة بالشخصيات واللاعبين داخل عالم اللعبة، ووضع هذا التطور ضغطًا كبيرًا على مطورين الألعاب، حيث يحتاجون إلى العمل معًا بشكل مستمر من أجل بناء وتكوين مكتبات محتوى ثلاثي الأبعاد من أجل أن يتم إعادة استخدامها في مختلف المناطق ومراحل أو مستويات التطوير داخل اللعبة، ويحتاج هذا بشكل كبير إلى فرق كبيرة من المطورين الذين يستهلكون الكثير من الوقت والمجهود أثناء تطوير هذه الألعاب منهم.

وذلك ما تعالجه منصة Omniverse، حيث تعمل هذه المنصة على ربط الفنانين والمصممين مع تطبيقاتهم وأدواتهم وأصولهم الرقمية من أجل أن يتم إعادة استخدامها في مختلف الأماك والعمليات دون الحاجة إلى تكرار عمليات التصميم الأساسية أو أخذ وقت كبير في التجربة واتخاذ القرارات الحاسمة داخل اللعبة.

وتساعد المنصة المصممين والفناني على التعاون ومحاكاة عملية التطوير وتعديلها في الوقت الفعلي، حيث يمكن لمطوري الألعاب استخدام الأدوات التي تدعم الذكاء الاصطناعي وتقنيات RTX من Nvidia، بالإضافة إلى إنشاء أدوات جديدة مخصصة بسهولة وبشكل سريع للغاية، وتساعد هذه الأدوات المصممين على تسهيل وظائفهم وأدوارهم في عملية التطوير، مما يؤدي لعملية تطوير ألعاب أسرع قليلًا.

وتتضمن منصة Omniverse من Nvidia مجموعة كبيرة من الأدوات المختلفة والمكونات المميزة التي تساعد مصممين الألعاب وهي :

أداة Audio2face وهي تطبيق ذكاء اصطناعي من نفيديا يساعد فناني الشخصيات في عمل تصميمات فريدة من نوعها لأوجه المستخدمين والشخصيات داخل اللعبة عبر ملف صوتي واحد، كما تساعد الأداة المطورين على إضافة العواطف المختلفة إلى الشخصيات داخل ألعابهم عبر الملفات الصوتية، ويساعدهم ذلك في تصميم شخصيات يستطيع اللاعبون التعاطف معها

أداة Nucleus Cloud: تساعد هذه الأداة المطورين مشاركة مشاهد Omniverse المختلفة بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تكوين شبكة مشاركة محلية ومن ثم نشر الأدوات داخل هذه الشبكة المحلية، وبالتالي تزيد من سرعة العمل والوصول إلى الملفات المختلفة داخل الفرق أو خارجها.

أداة DeepSearch وهي أداة تساعد المطورين على البحث بسرعة في مكتبة المحتوى ثلاثي الأبعاد الخاص بهم، ويتم هذا البحث عبر مدخلات اللغة الطبيعية والصور المعتادة.

أداة Connectors وتساعد هذه الأداة مطوري Omniverse على ربط أدوات التصميم الخارجية الغير مطورة من نفيديا مع الأدوات المطورة محليًا منها، حيث تسمح بتبادل الملفات بينهما بشكل سهل وسريع للغاية، لتتمكن من دمج ملفات Omniverse في محرك اللعبة مباشرةً.

ألعاب تحصل على دعم DLSS

أعلنت Nvidia أيضًا عن حصول مجموعة من الألعاب المتنوعة والحديثة لتقنيات DLSS التي تساعد على تطوير مكتبات الألعاب وتحسين دقة العرض ومعدل العرض الرسومي بشكل سريع للغاية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكانت الألعاب الجديدة هي Ghaostwire : Tokyo التي حصلت أيضًا على تقنيات تتبع الأشعة وتنطلق في 25 مارس القادم.

وتقنية Evil Dead: the Game التي تحصل على ترقية للأداء وتقنيات DLSS في 13 مايو القادم، حيث يعتبر هذا موعد صدرو اللعبة وإنطلاقها محليًا، بالإضافة إلى تحسين أداة لعبة Killer Paradise بنسبة تصل إلى 60٪ بدقة 4K بفضل تحديثات DLSS الجديدة.