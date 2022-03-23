شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مميزات شاشة Studio Display من آبل لمستخدمى أجهزة ماك القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت شاشة Studio Display من آبل، آراء متباينة منذ إصدارها ، مع الجدل الموجه نحو دعم HDR المفقود وأداء كاميرا الويب، إلا أن هناك بعض الأنباء الإيجابية تم الكشف عنها لمستخدمي أجهزة Mac القديمة، حيث يتيح لك Hey Siri التحدث مباشرة إلى Siri (بدلاً من كتابة استعلامك على لوحة المفاتيح) ، مما يمنحك طريقة سريعة وبدون استخدام اليدين للتحقق من جدولك الزمني أو إملاء رسالة بريد إلكتروني.

كيف يمكن للشاشة تمكين هذه الميزة على أجهزة Mac غير المدعومة؟ يتعلق الأمر بشريحة A13 Bionic المضمنة في Studio Display. يوفر هذا وظائف لبعض الميزات الرائعة ، بما في ذلك Center Stage و Spatial Audio وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

نظرًا لأن Studio Display يحتوي على شريحة مدمجة ، فيمكنه التعامل مع Hey Siri أيضًا ، بدلاً من تفريغ هذا العمل على جهاز Mac الخاص بك.

قبل أن تبدأ في التفكير في أنك ستتمكن من الحصول على Hey Siri على iMac G3 من عام 1998 ، فلن يعمل على أجهزة Mac القديمة بشكل خاص لأن شاشة Studio Display نفسها غير متوافقة مع العديد من هذه الأجهزة.



إليك المواصفات: إليك المواصفات: استوديو ماك (2022) MacBook Pro مقاس 16 إنش (2019 أو أحدث)

14 بوصة MacBook Pro (2021)

MacBook Pro مقاس 13 إنش (2016 أو أحدث)

MacBook Pro مقاس 15 إنش (2016 أو أحدث)

MacBook Air (2018 أو أحدث)

Mac Mini (2018 أو أحدث)

Mac Pro (2019 أو أحدث)

iMac مقاس ٢٤ بوصة (2021)

iMac مقاس 27 بوصة (2017 أو أحدث)

iMac مقاس 21.5 إنش (2017 أو أحدث)

iMac Pro (2017)

وبينما يمكن لشاشة الاستوديو إحضار Hey Siri إلى جهاز MacBook Pro 2016 (والذي لا يمكن تشغيله في حد ذاته يا Siri) ، فإنه لن يعمل مع أجهزة كمبيوتر Apple المحمولة القديمة.