شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Robinhood ترفع منافستها بمجال التكنولوجيا المالية بإطلاق بطاقة ائتمان جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Robinhood بطاقة خصم جديدة من شأنها أن تسمح بالاستثمار في التغيير الفائض لأنها تتطلع إلى التوسع إلى ما هو أبعد من التداول وإلى المزيد من قطاعات التمويل الاستهلاكي، مما يزيد من حدة المنافسة مع عمالقة التكنولوجيا المالية Chime و PayPal وفقا لما نقله موقع yahoo finance نقلا عن رويترز..

قالت Robinhood إنه مع البطاقة النقدية الجديدة ، يمكن للمستخدمين اختيار تقريب التغيير إلى أقرب دولار واستثماره في الأصول التي يختارونها.

وأضافت أن الشركة المعروفة بكونها عاملة في التجارة بدون عمولة، ستكافئ مستخدمي هذه الميزة أسبوعية. يتم تقديم البطاقة بواسطة Robinhood Money ، وهي شركة فرعية جديدة للوساطة عبر الإنترنت.

تسمح تطبيقات تمويل المستهلك الأخرى مثل Chime و Acorns Grow Inc أيضًا باستثمار التغيير الإضافي ، وهي ميزة تتيح للمستخدمين استثمار مبالغ صغيرة من المال وهي جذابة بشكل خاص للمستهلكين الأصغر سنًا.

قال كبير مسؤولي المنتجات في Robinhood Aparna Chennapragada: "الجيل الأصغر هو أساس بطاقة الخصم ، لذا فإن هذا هو التركيز الأساسي" ، مضيفة أن الشركة كانت تحاول الاستفادة من تحول المستهلك نحو بطاقات الخصم والإنفاق الرقمي.

قال Robinhood إن البطاقة النقدية ستسمح للعملاء بالاحتفاظ بحسابات منفصلة للاستثمار والإنفاق. سيحل محل منتج إدارة النقد الحالي للشركة ، حيث كان الاستثمار والإنفاق النقدي في حساب الوساطة الخاص بهم.

ستمنح شركة Menlo Park ، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ، العملاء خيار استلام شيكات الرواتب حتى يومين مقدمًا ، عن طريق الإيداع المباشر ، وهي ميزة تقدمها أيضًا شركة المدفوعات الرقمية العملاقة PayPal Holdings Ltd.

قالت Robinhood إنه يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار استثمار جزء من رواتبهم تلقائيًا. وقالت الشركة أيضًا إن هذه الميزات الجديدة ستكون مجانية.