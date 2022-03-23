شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتيندو يضيف مجلدات إلى Switch.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت نينتيندو ميزة نمط مجلد جديدة إلى واجهة مستخدم Switch ، بعد أكثر من خمس سنوات من إطلاق وحدة التحكم لأول مرة. تم تضمينه كجزء من إصدار البرنامج الثابت للنظام 14.0، والمتوفر للتنزيل حاليا.

يطلق على على النظام "مجموعات" ولا يسمح لك بوضع أي شيء على الشاشة الرئيسية، لذا عليك التمرير طوال الطريق إلى اليمين للوصول إلى القائمة الرأسية لجميع برامجك والضغط على L. يتيح لك ذلك إنشاء مجموعات من الألعاب المختلفة.

ولدي نينتيندو بالفعل مكتبة Switch كبيرة بما يكفي بحيث كان من الأسهل بالنسبة لي الاحتفاظ بهذه القائمة بترتيب أبجدي والعثور على ما أريد تشغيله بهذه الطريقة.

لكن ميزة المجموعات يمكن أن تظل مفيدة في التنظيم الذاتي. لدي مجموعة من الألعاب من سلسلة Sega Ages و Arcade Archives لإعادة الإصدارات القديمة ، على سبيل المثال (Virtua Racing) ، ومع مجموعات Switch ، من السهل وضعها في مجموعات مخصصة.