شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: يوجد أكثر من 5000 كوكب خارج نظامنا الشمسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن هناك أكثر من 5000 من الكواكب الخارجية، موجودة خارج نظامنا الشمسي. وتم تشغيل عداد المسافات الكوكبي في 21 مارس، مع إضافة أحدث دفعة من 65 كوكبًا خارج المجموعة الشمسية -كواكب خارج عائلتنا الشمسية المباشرة- إلى أرشيف ناسا للكواكب الخارجية، ويسجل الأرشيف اكتشافات الكواكب الخارجية التي تظهر في أوراق علمية خاضعة لاستعراض الأقران، والتي تم تأكيدها باستخدام طرق كشف متعددة أو عن طريق تقنيات تحليلية.

وتم العثور على أكثر من 5000 كوكب حتى الآن تشمل عوالم صغيرة وصخرية مثل الأرض، وعمالقة غازية أكبر بعدة مرات من كوكب المشترى، و "كوكب المشتري الحار" في مدارات قريبة للغاية حول نجومهم، وهناك "كواكب أرضية فائقة"، وهي عوالم صخرية محتملة أكبر من عالمنا، و "نبتون صغيرة"، وهي إصدارات أصغر من نبتون في نظامنا.

وقالت جيسي كريستيانسن، قائدة علم الأرشيف وعالمة أبحاث في معهد ناسا لعلوم الكواكب الخارجية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا، في بيان: "إنه ليس مجرد رقم"، وأضافت: "كل واحد منهم هو عالم جديد، وكوكب جديد تمامًا. أشعر بالحماس تجاه الجميع لأننا لا نعرف شيئًا عنهم".

وقال العلماء إن اكتشاف الكواكب الخارجية، الذي بدأ في عام 1992، يفتح حقبة من الاكتشاف ستتجاوز مجرد إضافة كواكب جديدة إلى القائمة.

ويواصل القمر الصناعي العابر لمسح الكواكب الخارجية (TESS)، الذي تم إطلاقه في عام 2018، اكتشافات الكواكب الخارجية الجديدة، ولكن سرعان ما ستلتقط تلسكوبات الجيل التالي القوية وأدواتها شديدة الحساسية، بدءًا من تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي تم إطلاقه مؤخرًا، الضوء من أجواء الكواكب الخارجية، وقراءة الغازات الموجودة لتحديد العلامات الدالة على الظروف الصالحة للسكن.

ومن المتوقع إطلاق تلسكوب نانسي جريس الروماني الفضائي في عام 2027، وسيحقق اكتشافات جديدة للكواكب الخارجية باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب. ستراقب بعثة إيسا (وكالة الفضاء الأوروبية) ، ARIEL ، التي ستطلق في عام 2029، الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، وستساعد قطعة من تكنولوجيا ناسا على متنها، تسمى CASE، في التركيز على السحب والضباب الكواكب الخارجية.