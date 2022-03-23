شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OneWeb توقع صفقة مع منافستها SpaceX لوضع باقى أقمارها فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت شركة الأقمار الصناعية OneWeb المدعومة من بريطانيا مع شركة SpaceX المنافسة لإطلاق أقمارها الصناعية من الأراضي الأمريكية، بعد تعليق جميع عمليات الإطلاق من ميناء بايكونور الفضائي الذي تديره روسيا في وقت سابق من هذا الشهر، وستسمح هذه الخطوة للشركة، المملوكة جزئيًا لحكومة المملكة المتحدة، بتوسيع كوكبة الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض، والتي تبلغ حاليًا 428 أو 66 ٪ من الأسطول المقرر إطلاقه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم استخدام شبكة الأقمار الصناعية لتوفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت بزمن انتقال منخفض في جميع أنحاء العالم ، مما يضعها في منافسة مباشرة مع SpaceX، والتي لديها بالفعل كوكبة من أكثر من 2000 قمر صناعي تُعرف باسم Starlink.

تتوقع OneWeb إطلاقها لأول مرة مع SpaceX هذا العام، حيث قال نيل ماسترسون، الرئيس التنفيذي لـ OneWeb: "نشكر SpaceX على دعمهم، والذي يعكس رؤيتنا المشتركة لإمكانات الفضاء اللامحدودة".

وأَضاف ماسترسون، "مع وضع خطط الإطلاق هذه، نحن على الطريق الصحيح لإنهاء بناء أسطولنا الكامل من الأقمار الصناعية وتقديم اتصال قوي وسريع وآمن حول العالم."

ألغت OneWeb خططها لإطلاق 36 قمرا صناعيا عريض النطاق في وقت سابق من هذا الشهر، لأنها كانت ستستخدم صواريخ سويوز الروسية وتشرف عليها وكالة الفضاء الروسية.

كانت روسيا والمملكة المتحدة في مواجهة بشأن الإطلاق بعد أن طلبت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ضمانات بعدم استخدام التكنولوجيا لأغراض عسكرية.

تعرضت بريطانيا بشكل منفصل لضغوط لإلغاء الإطلاق بسبب الحرب في أوكرانيا، بينما أرادت روسيا أيضًا من حكومة المملكة المتحدة سحب أسهمها في OneWeb، وهو إنذار رفضه وزير الأعمال كواسي كوارتنج بسرعة.

قالت الحكومة البريطانية إنها تدعم قرار OneWeb بتعليق عمليات الإطلاق، وأنها تراجع مشاركتها في مشاريع أخرى مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.