شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تراجع الاهتمام العالمى بفيس بوك بحوالى 90٪ فى السنوات العشر الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير إعلامية أنه كان هناك انخفاض بنسبة 87 في المائة في حجم البحث عن مصطلح فيسبوك في العقد الماضي، حيث كشف موقع Banklessti أن شيخوخة جمهور التطبيق ، وعدم الاهتمام المتزايد بموقع التواصل الاجتماعي ، إلى جانب ازدهار TikTok ، هو السبب وراء تراجع الاهتمام بعمليات البحث العالمية على Facebook.

وأظهرت العديد من دراسات السوق أن فيس بوك غير قادر على جذب المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ويفقد موقع التواصل الاجتماعي زخمه بين المستخدمين المراهقين والشباب عبر أسواقه الرئيسية على الرغم من تغيير علامته التجارية إلى Meta.

وقال التقرير إنه من 1.93 مليار مستخدم يوميًا في الربع الثالث من عام 2021 ، انخفض عدد المستخدمين إلى 1.929 مليار في الربع الرابع، وقد تفاقم هذا مع انضمام المنافسين القادمين إلى السوق.

وفي فبراير ، ألقى الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج باللوم على خسارة الشركة لمستخدميها بسبب طفرة TikTok - التي تقود حاليًا سوق مقاطع الفيديو القصيرة التي ينشئها المستخدمون.

وعلى الرغم من أن Meta ، التي تمتلك أيضًا Instagram و WhatsApp ، تقدم أيضًا Reels على تطبيق مشاركة الصور والفيديو، إلا أنها لم ترقى إلى مستوى ارتباطات Tiktok ، وفقًا للتقرير.

ووفقًا لـزوكربيرج، تعمل الشركة على تقديم منتج الفيديو القصير لمحاولة التفوق على TikTok، وعلاوة على ذلك ، فإن ميزة "شفافية تتبع التطبيقات" من Apple ، والتي تم تقديمها في عام 2021 مع الإصدار 14.5 من نظام تشغيل iOS للهواتف المحمولة ، تضيف إلى مشاكل Facebook ، حسبما ذكر التقرير.

ومن المتوقع أن يقدم مستخدمو iPhone موافقة صريحة على المراقبة على مستوى المستخدم والمراقبة القائمة على معرف الجهاز بواسطة التطبيقات، وقال التقرير إنه على الرغم من رفض العديد من المستخدمين مشاركة هذه المعلومات بشكل جماعي ، فقد هز هذا التطور المعلنين على Facebook الذين يعتمدون على الشبكات الاجتماعية للحفاظ على شركاتهم.

وابتعد العديد من المعلنين عن Facebook ، وأصبحت TikTok تحظى بشعبية كبيرة نظرًا لأنها ميسورة التكلفة من حيث التكلفة لكل 1000 ظهور، ونتيجة لذلك ، فقد Facebook 10 مليارات دولار من عائدات الإعلانات، ويمثل هذا الرقم ما يقرب من 9 في المائة من إيرادات الشركة لعام 2021، وقال التقرير إن هذا مهم لأنه يمثل ربع أرباحه السنوية الإجمالية.