شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تحظر Meta و انستجرام: هذا ما قالته المحكمة لوصف فيسبوك بـ"المتطرف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة في موسكو بحظر فيس بوك و انستجرام في روسيا ، واصفة الشركة الأم للشبكات الاجتماعية Meta Platforms بأنها "متطرفة"، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مكتب المدعي العام الروسي قال في حكمه إن الدعوى تهدف إلى حماية الروس من "انتهاك حقوقهم".

وقال ممثلو الادعاء: "ميتا انتهكت قواعدها الخاصة بالسماح للمنشورات بخطابات عنيفة تجاه الجيش الروسي وتجاهلت أكثر من 4500 طلب لإزالة معلومات مزيفة عن العملية العسكرية الروسية الخاصة والدعوة إلى تجمعات غير مصرح بها".

وسيدخل حكم المحكمة حيز التنفيذ على الفور ولكنه لن يؤثر على WhatsApp، وذكر تقرير لبي بي سي أنه بموجب القرار ، يتعين على وسائل الإعلام الروسية الآن أن تعلن أن ميتا منظمة "متطرفة" كلما ذكر ذلك.

ويجب الآن تحديد التعيين في كل مرة يتم فيها ذكر Meta في وسائل الإعلام ، وفقًا للخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام، كما تم حظر Meta من ممارسة الأعمال التجارية في روسيا حيث اتهم مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالعمل ضد موسكو وقواتها المسلحة.

تم حظر فيس بوك في روسيا منذ 4 مارس.