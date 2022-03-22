شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: realme تُطلق سلسلة هواتف Narzo 50 في مصر وتصبح أسرع العلامات التجارية نموًا لهواتف الجيل الخامس 5G على مستوى العالم لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - realme، أسرع العلامات التجارية نموًا لهواتف الجيل الخامس 5G على مستوى العالم، أعلنت رسميًا أمس عن إطلاق هاتفي Narzo 50A و50i في السوق المصري. يُعد الهاتفان أفضل هواتف الألعاب أداءً في فئة الهواتف الاقتصادية، بالإضافة لكونهما أولى هواتف سلسلة Narzo 50 التي تطلقها realme في السوق المصري. يُعتبر Narzo 50A من أقوى هواتف الألعاب أداءً في فئته، وهو مزود ببطارية فائقة السعة 6000 مللي أمبير ساعة، وبسعر 2,899جنيهًا للنسخة الأولى 4 جيجا بايت+64 جيجا بايت التي ستباع عبر التخفيضات الحصرية الخاطفة flash sale يوم 16 مارس على موقع Noon.com، بينما يبلغ سعر النسخة الثانية 4 جيجا بايت+128 جيجا بايت 3,299 جنيهًا. أما هاتف Narzo 50i الذي يُعتبر هاتف الألعاب الأفضل سعرًا على الإطلاق في السوق، فسيكون متاحًا لهواة الألعاب بسعر 1,899 جنيهًا للنسخة الأولى 2 جيجا بايت+32 جيجا بايت وبـ 2,299 جنيهًا للنسخة الثانية 4 جيجا بايت+64 جيجا بايت.



هواتف Narzo 50

محطة هامة ورئيسية في مسيرة realme تتيح لها التربع على عرش الهواتف الذكية في العالم

تُعد realme أحدث اللاعبين في قائمة كبرى العلامات التجارية في قطاع الهواتف الذكية، والتي تضم 6 شركات هي الأكثر انتشارًا وتطورًا في هذا القطاع بلا منازع. وبذلك تُعتبر realme هي العلامة التجارية الأسرع نموًا للهواتف الذكية على مستوى العالم لأول مرة. وقد أتاح النمو المتواصل والقوي لشركة realme أن تأتي ضمن أكبر 5 علامات تجارية عالمية من حيث عدد شحنات المبيعات لهواتف الجيل الخامس 5G في أكبر 20 سوق عالمي، مما ساهم في تحسين مكانتها العالمية باعتبارها شركة عالمية رائدة في نشر تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.

وطبقًا لأحدث تقارير Counterpoint Research، حققت شحنات realme من هواتف الجيل الخامس نموًا كبيرًا جعلها تتفوق على كبرى العلامات التجارية العالمية في القطاع، حيث بلغ معدل هذا النمو 165% خلال الربع الأخير من 2021. وقد ساهم توجه realme للتوسع في أسواق أوروبا الغربية على تحفيز ودفع هذا النمو الهائل، حيث توسعت الشركة في كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا، بما جعلها العلامة التجارية الأسرع نموًا في كل سوق من هذه الأسواق الجديدة بفضل سلسلتي هواتف 8 5G وGT

وتعليقًا على إطلاق سلسلة هواتف Narzo 50 في السوق المصري، تقول غادة يحي-مدير العلاقات العامة في realme: "إنّ رسالة realme تتمثل في منح مستخدميها في كل الفئات فرصة لتجربة أفضل تكنولوجيا متاحة للهواتف الذكية بأسعار اقتصادية مناسبة. ولذلك قمنا بإطلاق سلسلة هواتف Narzo 50 في السوق المصري، بما يمنح المستخدمين في مصر تجربة ألعاب غير مسبوقة هي الأقوى من نوعها في فئة الهواتف الاقتصادية على الإطلاق. من ناحية أخرى، تُعد تلبية احتياجات المستخدمين وتخطي توقعاتهم هو العامل الرئيسي الذي أتاح لنا أن نصبح العلامة التجارية الأسرع نموًا لهواتف الجيل الخامس 5G على مستوى العالم"

من ناحية أخرى، تواصل هواتف الجيل الخامس من realme أدائها المتميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الباسيفيكية وهي المناطق التي تشكل غالبية الأسواق العشرين التي تأتي realme فيها ضمن أهم 5 علامات تجارية عالمية من حيث عدد شحنات هواتف الجيل الخامس (هذا بالإضافة لكل من الهند وبنجلاديش وماليزيا والمغرب وميانمار وسنغافورة).

هاتف Narzo 50A-أقوى هواتف الألعاب أداءً

معالج بيانات من طراز MediaTek Helio G85

يُعد هاتف realme Narzo 50A هو رفيق الألعاب المثالي لجميع المستخدمين، خاصة وأنّ الهاتف مزود بمعالج بيانات ثماني الأنوية من طراز Helio G85، كما تصل سرعة هذا المعالج إلى 2.0 جيجا هرتز. بالإضافة لذلك يتضمن هذا المعالج وحدة معالجة جرافيكس قوية من طراز ARM Mali-G52 توفر تجربة ألعاب استثنائية. وباعتباره معالج مخصص للألعاب، فقد وصل رصيد نقاطHelio G85 إلى 200,000+ نقطة على موقعAnTuTu، نظرًا لما يتمتع به من قوة الأداء التي تتيح لجميع المستخدمين تجربة ألعاب سلسة وممتعة.

بطارية فائقة السعة 6000 مللي أمبير ساعة: تم تزويد هاتف Narzo A50 ببطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير ساعة تتيح للمستخدمين الاستمتاع بأداء ممتد للهاتف دون توقف. وطبقًا لمعامل realme، يصل وقت استعداد هاتف realme 50A إلى 53 يومًا، وهو ما يتجاوز وقت الاستعداد للهواتف الرائدة. ومع تشغيل وضع الشحن العكسي OTG، يمكن لهاتف Narzo 50A أن ينقذك في المواقف التي تحتاج فيها لهاتفك بشدة. وإلى جانب عمر البطارية وسعتها العملاقة، تم تزويد الهاتف بشاحن سريع قدرة 18 وات

وضع التشغيل فائق التوفير للطاقة: عند تشغيل الهاتف على هذا الوضع، يمكن للمستخدم اختيار 6 تطبيقات هي الأكثر استخدامًا بالنسبة له، وهي التطبيقات الوحيدة التي ستظل نشطة عند تفعيل هذا الوضع الذي يتيح وقت تشغيل ممتد للغاية. في الوقت نفسه، سيتحول الهاتف للاعتماد على استراتيجية قصوى في توفير الطاقة. فطبقًا للدراسة التي أجرتها realme حول سلوك المستخدمين، وُجد أن معظمهم يستخدم فقط هذه التطبيقات الستة على مدار 70-80% من وقت تشغيل الهاتف بالكامل. وبالتالي فإننا نعتقد أنّ وضع التشغيل فائق التوفير للطاقة يمكنه إطالة عمر البطارية بشكل هائل مع عدم الإخلال بمتطلبات المستخدم اليومية.

أجرت realme أيضًا اختبارًا لهاتف Narzo 50A أثناء تشغيله على وضع توفير الطاقة، وكانت النتائج مبهرة بكل المقاييس. فالمستخدم يمكنه استهلاك 5% فقط من طاقة البطارية على تطبيق WhatsApp لمدة 120 دقيقة. وفي حالة وجود حالة طارئة، فإنّ وقت المكالمة الذي يتجاوز الساعتين سيكون كافيًا في معظم الأحوال. أما إذا كنت تبحث عن مكان لشحن الهاتف، فإنّ وضع الاستعداد الذي يتجاوز ثلاثة أيام سيتيح للجميع بكل تأكيد فرصة للعثور على شاحن!

كاميرا ثلاثية 50 ميجا بكسل تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل: تم تجهيز هاتف Narzo 50A بكاميرا رئيسية مزودة بمستشعر 50 ميجا بكسل لالتقاط صور فائقة الوضوح بزاوية تصوير واسعة. تصل فتحة العدسة إلى f/1.8 بما يتيح لها إدخال كمية كافية من الضوء لجعل الصورة أكثر وضوحًا وسطوعًا، خاصة عند تشغيل وضع التصوير فائق الوضوح للكاميرا الـ 50 ميجا بكسل. تضم كاميرا الهاتف أيضًا عدسة ماكرو لمسافة تصوير قريبة للغاية لالتقاط العالم فائق الدقة من حولنا، حيث تتيح تلك العدسة لهواة التصوير التقاط صور رائعة تتضمن تفاصيل مذهلة للاستمتاع بهذا العالم الذي لا نلاحظه كل يوم.

تم تزويد الهاتف بكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل لالتقاط صور السيلفي فائقة الوضوح، وتتضمن تكنولوجيا تجميل الصورة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI Beauty، ووضع البورتريه، وغيرها من الخصائص التكنولوجية الأخرى التي تجعل الصورة أكثر تميزًا عند مقارنتها مع أي صورة أخرى!

عدسة صور البورتريه الأبيض والأسود وفلاتر التصوير الليلي: توفر عدسة صور البورتريه الأبيض والأسود تأثيرات فنية خاصة للصور التي تلتقطها الكاميرا وتنتج صور بالأبيض والأسود تتميز بمعدل أعلى من التعرض الضوئي مع تحسين درجة التباين بين المناطق المضاءة والمعتمة في الصور. كاميرا الهاتف مزودة أيضًا بفلترين جديدين تمامًا للتصوير الليلي، هما Astral وDazzle، واللذين يتيحان للمستخدم التقاط صور ليلية رائعة في أي وقت وأي مكان.

مستشعر فوري لبصمة الأصابع: لا يدعم هاتف Narzo 50A فقط فتح الهاتف بمستشعر بصمة الأصبع فائق السرعة، ولكنه يدعم أيضًا خاصية التعرف على الوجه والتي تتيح للمستخدم فتح شاشة الهاتف بسهولة وبضغطة أو نظرة واحدة على الشاشة، وهو ما يُعد اختيارًا أكثر سهولة وأمانًا للمحافظة على خصوصية المستخدم.

ذاكرة الهاتف: تم إصدار هاتف Narzo 50A في نسختين: الأولى 4+64 جيجا بايت، والثانية 4+128 جيجا بايت. الهاتف مزود أيضًا بثلاث فتحات للبطاقات، اثنين لبطاقتي تشغيل الهاتف SIM والثالث لبطاقة SD (حتى 256 جيجا بايت).

شاشة العرض: يضم هاتف Narzo 50A شاشة عرض 16.5 سم2 (6.5 بوصة) من طراز Mini-Drop، مع معدل الشاشة: جسم الهاتف 88.7% وبدرجة وضوح 720*1600 HD+

Narzo 50i-هاتف الألعاب الأفضل سعرًا على الإطلاق

يُعد Narzo 50i هو هاتف الألعاب الأفضل سعرًا على الإطلاق بفضل التوليفة الرائعة التي يضمها من الخصائص والمواصفات الفنية، بما يتيح للمستخدمين تجربة ألعاب قوية وسلسة وممتعة لجميع الألعاب التي يفضلونها. الهاتف مزود ببطارية 5000 مللي أمبير ساعة وشاشة عرض 16.5 سم2(6.5 بوصة) بمعدل شاشة: جسم الهاتف 88.7% بتصميم راقي ومدمج وغاية في النحافة. يدعم هاتف Narzo 50i أيضًا خاصية الشحن العكسي ووضع التشغيل فائق التوفير للطاقة لتشغيل الهاتف على مدار الساعة.