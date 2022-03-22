شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تسلا" تفتتح مصنعا ضخمًا للسيارات الكهربائية فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تسلا، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، افتتاح مصنع ضخم للسيارات الكهربائية قرب العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة "سى إن بى سي" الأمريكية أن الافتتاح جاء بعد عامين من الإجراءات الإدارية والتأخيرات.

وغرّد رئيس الشركة إلون ماسك بعد الافتتاح الذى شهد تسليم أول 30 سيارة كهربائية بالألمانية "دانكى دويتشلاند!" التى تعنى "شكرا ألمانيًا".

ويأتى افتتاح المصنع بعد عملية شاقة للحصول على الموافقة وأعمال إنشاء استمرت عامين واجهت تسلا خلالهما عقبات إدارية وقانونية، بما فيها شكاوى من السكان المحليين حول التأثير البيئى للمنشأة.