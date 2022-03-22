شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى تستثمر بشكل كبير فى الألعاب الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة سونى أنها دخلت فى اتفاقية للاستحواذ على استوديوهات Haven ومقرها مونتريال، التى أسستها وتقودها مصممة الألعاب المخضرمة جايد ريموند، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية . واشتهرت ريموند بالمساعدة في إنشاء Assassin’s Creed و Watch Dogs، وبناء Ubisoft Toronto واستوديوهات EA Motive.

وأعلن كل من استوديوهات Haven والشركة اليابانية في الأصل عن شراكة منذ أكثر من عام بقليل، ولكن الشركة تعمل الآن على جلب استوديوهات Haven إلى جانبها كواحد من استوديوهات PlayStation ولم يتم الكشف عن سعر الصفقة.

وقالت ريموند في تدوينة: اللعبة الأولى من استوديوهات Haven هي لعبة AAA جماعية جديدة مع رؤية لبناء عالم منهجي ومتطور يركز على الحرية والإثارة والمرح الذي يبقي اللاعبين مستمتعين ومشاركين لسنوات، بالرغم من أنه من غير الواضح متى يمكن لعبها.

وبناءً على البيان الصحفي، يبدو أن اللعبة يمكن أن تكون حصرية عبر منصة بلاي ستيشن 5، وقال جيم رايان رئيس بلاي ستيشن، إن اللعبة تعرض قوة بلاي ستيشن 5.

بينما قالت ريموند إننا نعتزم تبني القدرات المذهلة لمنصة بلاي ستيشن 5 بشكل كامل لإنشاء عوالم جديدة تلهم اللاعبين وتسمح لهم بالاتصال بطرق جديدة، ويعنى الاستحواذ أيضًا أن شركة سونى تمتلك أول استوديو بلاى ستيشن فى كندا.

سونى تستحوذ على استوديوهات Haven ويأتى الاستحواذ على استوديوهات Haven فى أعقاب إعلان الشركة اليابانية الكبير عن خططها للاستحواذ على شركة تطوير ألعاب الفيديو الأمريكية Bungie المطورة للعبة Destiny، وكلاهما يشير إلى نية سونى فى الدخول فى ألعاب الخدمة المباشرة بطريقة كبيرة. وقال هيرمن هولست، رئيس استوديوهات بلاى ستيشن: إن الاستثمار فى ألعاب الخدمة المباشرة يسمح لنا ببناء عوالم أكبر، كما يسمح لنا بإنشاء روابط اجتماعية ذات مغزى بين اللاعبين.

وشاهدت سونى النجاح المالى الهائل لألعاب الخدمة المباشرة مثل فورتنايت و Call of Duty: Warzone ونتيجة لذلك تريد أن تجلب أسلوبها في هذه الأنواع من الألعاب إلى منصات بلاى ستيشن. وأسست ريموند استوديوهات Haven بعد قيادة استوديو ألعاب الطرف الأول من جوجل لخدمة Stadia، الذى أغلقته عملاقة البحث فى العام الماضى ، كما شغلت مناصب رئيسية فى الاستوديوهات بما فى ذلك Electronic Arts و Ubisoft.