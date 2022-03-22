“نسخة كهربائية”.. مازيراتي تكشف عن “جريكالي” الجديدة (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 7:04 مساءً

كشفت الشركة المصنعة الإيطالية مازيراتي عن الطراز الجديد جريكالي Grecale من فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم المصمم لمنافسة سيارات الدفع الرباعي الرياضية الأخرى بهذا الحجم مثل بي ام دبليو أكس 3 وبورشه ماكان. ستطرح السيارة للبيع في النصف الثاني من عام 2022 ، وتضم عناصر من تصميم السيارة الرياضية MC20 في حزمة سيارات الدفع الرباعي.

التصميم الخارجي

وتاتي السيارة بشبكة أمامية نموذجية ومصابيح أمامية جديدة مرتبة عموديًا تُحدث الفرق مقارنة بالمظهر الأفقي لسيارة ليفانتي الرياضية متعددة الاستخدامات الأكبر حجمًا. وتوجد فتحات التهوية الجانبية الثلاثية التي تحمل إسم العلامة التجارية خلف قوس العجلة الأمامية، بينما المصابيح الخلفية الأفقية على طراز “بوميرانج” مستوحاة من طراز 3200 جي تي. وتفتح مواصفات GT المزيد من الأفق، حيث يضيف طرازي Modena و Trofeo الرياضيين أطقم هيكل أكثر عدوانية، وعجلات أكبر ، ورفارف خلفية أوسع.

ببيئة رقمية في المقصورة

المقصورة الداخلية المكونة من خمسة مقاعد جديدة تمامًا، وتتميز ببيئة رقمية أكثر من أي سيارة إنتاج من مازيراتي من قبل، مع لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصة وهي شاشة لمس مركزية مدعومة ببرنامج Android Auto الجديد. وهناك أيضًا ساعة رقمية جديدة موضوعة أعلى لوحة القيادة المعاد تصميمها. تعمل هذه الساعة كنقطة مرجعية للتحكم الصوتي في السيارة وميزات المساعد الرقمي. فاطلب من السيارة أن تفعل شيئًا، وستتفاعل الساعة وتستجيب.

القوة الدافعة

تأتي القوة من محرك بنزين هجين معتدل بسعة 2.0 ليترات بقوة 296 حصانًا في سيارة جي تي، وترتفع إلى 325 حصانًا في مودينا. وتنتج كلتا الوحدتين عزم دوران أقصى يبلغ 450 نيوتن متر وكلاهما يحقق سرعة قصوى تبلغ 240 كلم في الساعة.

تستغرق نسخة GT لتصل إلى 100 كلم في الساعة من التوقف التام 5.6 ثانية، في حين أن مودينا أسرع قليلاً عند 5.3 ثانية. وسيتم تقديم طرازات جريكالي Trofeo بتعليق هوائي متكيف (اختياري في الطرز الأخرى) ، في حين تم تطوير نظام تحكم ديناميكي جديد شامل للسيارة يسمى VDCM للسيارة.

وتستخدم جميع إصدارات جريكالي الدفع الرباعي، وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع عتلات نقل السرعة على عجلة القيادة. يعتبر الترس التفاضلي الخلفي الميكانيكي المقفل قياسيًا باستثناء طراز GT، حيث يكون إضافيًا اختياريًا.

ويتكون النظام الهجين بجهد 48 فولت من مولد تشغيل يعمل ببطارية موجودة في صندوق السيارة، بالإضافة إلى ضاغط كهربائي. ويمكن استخدام المساعدة الكهربائية لتعزيز الأداء، أو تقليل الاستهلاك، اعتمادًا على طريقة قيادة السيارة في أحد أوضاع القيادة الخمسة Comfort و GT و Sport و Race وOff-Road.

أما طرازات Trofeo عالية الأداء تستخدم محرك V6 مزدوج التوربو بقوة 523 حصانًا و 620 نيوتن متر مع تقنية إلغاء تنشيط الأسطوانة، وهو جيد لسرعة 0-100 كلم في الساعة في 3.8 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 285 كلم في الساعة.

طراز كهربائي

من جهته، يعدّ Grecale Folgore الكهربائي أول نموذج كهربائي للعلامة التجارية يتم استخدامه على الطرقات. وهي تستخدم نفس المنصة وستصل في عام 2023. لم تكشف مازيراتي عن أرقام المدى أو الأداء، ولكن بطارية 105 كيلو واط في الساعة ستعمل على تشغيل محرك كهربائي بقوة 540 حصانًا وعزم دوران 800 نيوتن متر. ستكون المنصة التي تستخدمها بقوة 400 فولت.