شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه .. واتس آب يبدأ طرح ميزة الاجهزة المتعددة؟ ومتى ستحصل عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتس آب منذ عدة أشهر ميزة الأجهزة المتعددة لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي، ونظرًا لأنها كانت ميزة تجريبية ، فهذا يعني أن المستخدمين لديهم خيار الاشتراك وإلغاء الاشتراك في أي وقت، لكن الآن ، ورد أن الميزة انتقلت من الحالة التجريبية وتتجه نحو إصدار مستقر، فوفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، يقدم واتس آب تحديثات متعددة الأجهزة لـ واتس آب Web و Desktop.

ما هي ميزة تعدد الأجهزة في واتس آب؟ تتيح الميزة للمستخدمين الوصول إلى النظام الأساسي على أجهزة متعددة حتى إذا لم يكن هناك اتصال على الجهاز الأساسي. يمكن للمستخدمين ربط حساب واتس آب واحد بما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى.

ومنذ إطلاق الميزة لأول مرة، أضافت المنصة المملوكة لـفيس بوك العديد من التحسينات والإصلاحات الجديدة لجعلها تعمل بسلاسة. اشتكى العديد من المستخدمين من مشكلات في مزامنة البيانات بين الأجهزة المرتبطة ولمعالجة ذلك ، قدم واتس آب إصلاحًا قبل بضعة أشهر، وبعد الإصلاح ، إذا واجه جهازك مشكلات في مزامنة البيانات ، فسيقوم النظام الأساسي بتسجيل أجهزتك تلقائيًا كإجراء وقائي.

متى ستحصل على ميزة تعدد الأجهزة في واتس آب؟ يشير التقرير إلى أن واتس آب قد يطرح هذه الميزة المفيدة مع التغييرات والتحسينات لجميع مستخدمي Apple iPhone حتى نهاية هذا الشهر، ويقال إن مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد سيتلقون الميزة بحلول الشهر المقبل.

وبصرف النظر عن هذا ، بدأ واتس آب أيضًا في إصدار رد فعل الرسائل لمستخدمي أندرويد بتحديث تجريبي، وكانت الميزة قيد التشغيل لبعض الوقت الآن، ووفقًا للتقرير ، هناك ستة ردود فعل متاحة لمستخدمي Android - Like ، Love ، Laugh ، Surprised ، Sad ، and Thanks، الميزة مشابهة تمامًا لردود الفعل المتوفرة على Facebook و Instagram.