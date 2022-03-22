طريقة سهلة لتغيير طريقة عرض خرائط جوجل

تقدم خرائط جوجل عدة طرق عرض مختلفة عندما تقوم باستخدام الخرائط. بالنسبة للعديد من المستخدمين ، يكون عرض الخريطة المبسط هو الأفضل عندما يتعلق الأمر بمعرفة الطرق أثناء القيادة او حتي السير علي الأقدام ولكن الأشياء الإضافية التي توفر المزيد من المعلومات يمكن أن تكون مفيدة بنفس القدر.

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عرض الخريطة في خرائط جوجل

تقدم خرائط جوجل بعض طرق العرض المختلفة للخرائط : الافتراضي (عرض الخريطة المبسط) Default والقمر الصناعي Satellite والتضاريس Terrain. يمكنك إضافةبعض الخيارات الأخري المتاحة مثل النقل العام ، وحركة المرور ، وركوب الدراجات ، ومعلومات ثلاثية الأبعاد ، و COVID-19. إليك كيفية تغيير عرض الخريطة في خرائط Google.

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تغيير عرض الخريطة في خرائط جوجل علي جهاز الكمبيوتر

لتغيير عرض الخريطة في خرائط Google على جهاز الكمبيوتر (في متصفح الإنترنت لديك) ، اتبع هذه الخطوات.

افتح خرائط Google في متصفح الويب.

في الزاوية اليسرى السفلية ، انقر فوق الزر “طبقات Layers “.

حدد المزيد More من اللوحة.

اختر نوع الخريطة.

حدد خيارًا ضمن تفاصيل الخريطة.

سيتم تحديث الخريطة.

تغيير عرض الخريطة في خرائط جوجل علي الهاتف

لتغيير عرض الخريطة في خرائط Google ، اتبع هذه الخطوات.

افتح خرائط جوجل.

اضغط على زر الطبقات Layers في أعلى اليمين.

من القائمة التي تفتح ، حدد طريقة عرض: افتراضي Default أو قمر صناعي Satellite أو تضاريس Terrain.

من قسم “تفاصيل الخريطة Map Details” ، قم بتمكين أي من خيارات التفاصيل.

ارجع إلى الخريطة وسيتم تحديث العرض.

قيود البيانات

ستكون بعض الخيارات مثل حركة المرور متاحة في كل مكان. بالنسبة لـ Wildfires و Air quality ، قد لا تكون المعلومات مرئية دائمًا. قد ترى خيارات مختلفة على الكمبيوتر عما تراه على تطبيقات الهاتف المحمول. لا تستطيع جوجل جمع نفس المستوى من المعلومات في جميع البلدان أو أنها غير قادرة على الحصول على المعلومات من مصدر موثوق. في هذه الحالة ، لن تظهر المعلومات ببساطة. تتوفر معلومات حركة المرور دائمًا على الرغم من اختلاف دقتها. يمكن خداع خرائط Google للاعتقاد بوجود ازدحام مروري إذا كانت هناك هواتف متعددة في نفس الموقع لا تتحرك. وبالمثل ، إذا كانت تغطية الإنترنت عبر الهاتف المحمول قليلة ، فقد لا تعرف ما إذا كان هناك ازدحام مروري أم لا.

خاتمة

يعد العرض الافتراضي في خرائط Google هو الأفضل عندما تحتاج إلى اتباع التوجيهات. لا يتم تحديث عرض القمر الصناعي للعديد من الأماكن بشكل متكرر ويكون المتابعة أكثر تعقيدًا ، مثل عرض التضاريس. ومع ذلك ، يستخدم الكثير من الأشخاص خرائط Google لأكثر من التنقل ويمكن أن تكون المعلومات الإضافية مفيدة.