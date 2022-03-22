الكونغرس يدرس قانوناً للحد من تعاملات أثرياء روسيا “المعاقَبين” بالعملات الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 04:09 مساءً - يدرس الكونغرس الأمريكي مشروع قانون، يهدف للحد من تهرب النخبة الروسية من العقوبات الاقتصادية عن طريق تحويل ثروتها إلى العملات المشفرة، وفق ما أفاد موقع “فوربس”.

السيناتور إليزابيث وارين، التي تقدمت باقتراح القانون، حذرت خلال جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ أنه لا يمكن لأحد أن يجادل في أن بإمكان روسيا التهرب من جميع العقوبات عن طريق نقل جميع أصولها إلى العملات المشفرة، يستهدف مشروع القانون المليارديرات الروس والشركات والهيئات المفروضة عليها عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، والذين قد يحاولون إخفاء مليار أو اثنين من ثرواتهم، باللجوء إلى العملات المشفرة كملاذ آمن.

التهرب من العقوبات

تظهر الأدلة أن حجم معاملات الحسابات الروسية بالعملات المشفرة قد ازداد في فبراير/شباط الماضي، ويشير المقياس إلى أن المشترين هم الروس العاديون حيث يسعون للحفاض على قيمة مدخراتهم نظرًا إلى انهيار قيمة الروبل.

حذرت وزارة الخزانة الأميركية قبل الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا من أن العملات المشفرة يمكن أن تقوض العقوبات المفروضة بالفعل على روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وقد سبب استمرار عمليات منصات تداول العملات المشفرة في روسيا، مثل Binance وYobit وLocal Bitcoins القلق من جانب المسؤولين الأميركيين لوهلة.

خسر الروبل الروسي نصف قيمته مع دخول البلاد إلى أوكرانيا حيث سجل في 7 مارس/آذار 150 روبل مقابل الدولار من 76 روبل مقابل الدولار قبل الحرب، ولكن العملة الروسية ارتفعت بفضل الإجراءات المالية التي اتخذتها روسيا إلى 104 روبل مقابل الدولار وقت كتابة التقرير.

تعد بيتكوين واحدة من العملات المشفرة التي يمكن للروس شراؤها، ولكنها إلى حد بعيد أكثر العملات المشفرة تداولًا وموثوقية من بين جميع العملات المشفرة الأخرى، لذا يعتبرها البعض أداة فعالة للتجارة. وفقًا لبيانات موقع Coin Dance.

يتم تداول إيثيريوم بمتوسط 2991 دولارًا وقت كتابة التقرير وفقًا لموقع coinmarketcap. المصدر: sukrit3d / Shutterstock

الإنفاق الروسي متزايد

شهد الإنفاق على البيتكوين باستخدام الروبل ارتفاعًا بنسبة 260% منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي وحتى وقت النشر.

بلغت القيمة الأسبوعية للروبل التي يتم تحويلها إلى بيتكوين نحو 28 مليون دولار الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 14 مليون دولار في منتصف فبراير/شباط، ويشكل ارتفاعًا بنسبة 100%.

تظل نسبة الأموال التي تذهب إلى بيتكوين ضئيلة من الناحية العالمية حيث يتم إنفاق من 20 إلى 40 مليار دولار أسبوعيًا على بيتكوين. لذا فإن تجارة البيتكوين والروبل تمثل أقل من 0.14% من الإجمالي، وفقًا لموقع Kaiko.

يتزايد عدد حسابات بيتكوين الروسية من 39.9 مليون إلى 40.7 مليون منذ الحرب في أوكرانيا ويبلغ عدد سكان روسيا نحو 144 مليون، وفقًا لـموقع Glassnode.

ارتفع متوسط الحجم اليومي لكل معاملة بيتكوين/روبل إلى 580 دولارًا بحلول منتصف فبراير/شباط، وفي الوقت نفسه بلغ متوسط قيمة المعاملات الأميركية 2198 دولارًا، استنادًا إلى بيانات منصة باينانس.

مضاربة البيتكوين

من الممكن أن يستخدم الموالون لبوتين آلاف الحسابات لإجراء العديد من المعاملات الصغيرة لتحريك ثرواتهم، ولكن من المرجح أن يتم استثمار ثروتهم في الغالب من خلال شركات وهمية في أصول في أماكن مثل موناكو أو جزر فيرجن البريطانية أو أيرلندا أو حتى منطقة ديلاوير الأميركية.

تشير الإحصاءات إلى أن أي شخص يرغب في تداول كميات كبيرة من البيتكوين مقابل الروبل سيواجه صعوبات، وأن المستثمرين الروس صغار السن يهيمنون على معظم الارتفاع في تداول العملات المشفرة .