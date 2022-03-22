شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق خاصية تسمح بإزالة سجلات البحث لآخر 15 دقيقة على تطبيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "جوجل" خاصية جديدة تسمح بإزالة سجلات البحث لآخر 15 دقيقة على تطبيقها، في الهواتف التي تعمل بنظام "أندوريد" حسبما نقل موقع البيان الإماراتية.

وفي تصريح لموقع "ذا فيرج" الأميركي، قال المتحدث باسم جوجل، نيد أدريانس: "نعمل حاليا على طرح هذه الميزة على تطبيق جوجل لنظام التشغيل أندرويد ونتوقع أن تكون متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة... نحن مستمرون في استكشاف طرق لإحضار هذه الميزة المفيدة إلى الأنظمة الأخرى".

ويمكن للمستخدمين معرفة ما إذا كانت هذه الميزة تعمل في هواتفهم، بفتح تطبيق جوجل، والنقر على صورة الملف الشخصي، والبحث عن خيار "حذف آخر 15 دقيقة".

وكانت جوجل أتاحت الخدمة في تطبيقاتها على أجهزة iOS في يوليو الماضي، وأعلنت نيتها إتاحتها لمستخدمي أندرويد بنهاية 2021.

ولا توجد معلومات حاليا بشأن ما إذا كانت ستتيح هذه العملية لأجهزة سطح المكتب.