شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض ميزة Google لشهر مارس يصل أخيرًا إلى Pixel 6 و6 Pro.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت Google ميزة Pixel العاشرة التي تحتوي على لغات جديدة مدعومة للترجمة المباشرة والمشاركة المباشرة فى مكالمات Duo والمزيد، وفقا لتقرير engadged.

وبينما تم طرح التحديث الأخير بالفعل على الأجهزة القديمة (من Pixel 3a إلى Pixel 5) ، بدأ التحديث اليوم في الوصول إلى أحدث إصدارات Google الرئيسية: Pixel 6 و Pixel 6 Pro. وتم رصد التحديث لأول مرة بواسطة Android Police ، بالإضافة إلى ميزات البرنامج الجديدة ، كما يوفر التحديث عددًا من تحسينات الأداء العامة مثل إدارة أفضل للحرارة والبطارية والتعرف على بصمات الأصابع بشكل أسرع، ولكن ربما الأهم من ذلك أن التصحيح يحتوي أيضًا على عدد قليل من إصلاحات الأخطاء بما في ذلك حل لمشكلة حديثة كانت تتسبب في قطع اتصال هواتف Pixel 6 عشوائيًا بشبكة WiFi.

وأخيرًا، بالنسبة لمالكي Pixel 6 على Verizon ، يضيف تحديث Google لشهر مارس أيضًا دعمًا لطيف النطاق C الجديد لشبكة الجيل الخامس ، والذي تم إطلاقه في بداية العام في 19 يناير.

وتدعي شركة Verizon أن C-Band 5G أسرع من 4G LTE بما يصل إلى 10 مرات ، وأنه بعد نشرها مؤخرًا أصبح النطاق العريض 5G للشركة يغطي الآن أكثر من 100 مليون شخص في 1700 مدينة فى الولايات المتحدة.

في حين أنه من المحبط بعض الشيء أن نرى أحدث انخفاض في ميزات Google يصل أخيرًا إلى أحدث هواتف الشركة (والأغلى)، مع الأخذ في الاعتبار أن مشاكل WiFi الخاصة بـ Pixel 6 كانت ناجمة عن تحديث يناير السابق (والذي تم تأجيله من ديسمبر ) ، ومن المنطقي أن Google أجلت إصداره قليلاً، ونأمل أن تستخدم Google هذا الوقت الإضافى لحل أى أخطاء جديدة في تحديث مارس، على الرغم من أنه يستند إلى سجل الشركة الأخير فقد يكون ذلك مفرط التفاؤل.