شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس يهدف إرسال Starship إلى المدار فى مايو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد Elon Musk الآن أن SpaceX ستطلق Starship فى المدار فى شهر مايو، وتخطط الشركة للحصول على 39 محركًا "صالحًا للطيران" جاهزة بحلول أبريل ، وسيستغرق دمجها حوالي شهر، وفقت لتقرير engadged.

وسيعتمد الإطلاق على محركات Raptor 2 الأحدث لأنها "أكثر قدرة" وموثوقية من الموديلات القديمة ، وفقًا لماسك، وبدأت SpaceX فى إنتاج Raptor 2 في ديسمبر 2021 وتقول إن التصميم يكلف نصف تكلفة سابقتها مع توفير المزيد من الطاقة واستخدام أجزاء أقل.

ومن المتوقع أن يقوموا بتشغيل كل من Starship و Super Heavy المعزز ، ويجب أن يكونا مفتاحًا لخطط SpaceX لكل من القمر والمريخ.

ومع ذلك ، يتوقف الإطلاق على أكثر من مجرد تقدم تقنى ، ولا يزال SpaceX بحاجة إلى ترخيص FAA للرحلة ، وسوف ينهي مراجعة بيئية مهمة في 28 مارس أى إشارات تنظيمية يمكن أن تعطل الإطلاق.

ولن نعتمد على تمسك SpaceX بهدف مايو بغض النظر عن قرارات FAA، وكانت الشركة تناقش آفاق رحلة Starship المدارية العام الماضى، وفي بعض الأحيان تكون SpaceX متفائلة بشأن جداولها الزمنية - فقط اسأل المتحمسين الذين أمضوا سنوات فى انتظار رحلة Falcon Heavy، ومع ذلك هناك الآن ما يكفي من المكونات في المكان الذي قد يستغرق الإقلاع عدة أسابيع ، وليس عدة أشهر.