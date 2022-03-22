شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسلم أولى سيارات جيجا برلين تيسلا اليوم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر رئيس شركة Tesla Elon Musk إلى ألمانيا لتزويد العملاء بأول سيارات من طراز Y تم تصنيعها في مصنع Giga Berlin الجديد التابع لشركة صناعة السيارات، وفقا لتقرير digitaltrend .

وغرد ماسك بأنه سيسلم سيارات الإنتاج للمالكين الجدد في حدث خاص بالموقع اليوم الثلاثاء 22 مارس. ويأتى هذا الحدث بعد أيام قليلة من حصول المصنع على الموافقة النهائية لبدء إنتاج السيارة، على الرغم من التوقفات العديدة فى أعمال البناء بينما أجرى المسؤولون مراجعات بيئية فى الموقع ، فإن المصنع سيفتتح بعد ثلاثة أشهر فقط مما كان متوقعًا فى الأصل.

ويقع مصنع Tesla الجديد على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب شرق العاصمة الألمانية ويعمل به حوالي 10000 شخص يعملون على إنتاج طراز Y من تسلا كروس للسوق الأوروبية.

وسينتج المصنع أيضًا البطاريات وحزم البطاريات ومجموعة نقل الحركة لسيارات تسلا، وإذا اتبع ماسك أحد اقتراحاته السابقة فقد يشمل أيضًا "كهف الهذيان الضخم" للمناسبات الخاصة . وتمت مشاركة الأخبار التى تفيد بأن Tesla قد حصلت على الموافقة النهائية مع القوى العاملة Giga Berlin يوم السبت.

ويبدأ Giga Berlin العمل بعد شهرين من تسجيل Tesla لأرباح قياسية للعام بأكمله - 5.5 مليار دولار لعام 2021 مقارنة بالسجل السنوى السابق البالغ 3.47 مليار دولار لعام 2020 - على الرغم من الضغوط المستمرة لنقص الرقائق العالمي. ومع ذلك ، أكد ماسك أن النقص فى الرقائق يعني مزيدًا من التأخير في التقاط Cybertruck المستقبلي ، والذي لن يظهر حتى عام 2023 على أقرب تقدير.