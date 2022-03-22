كيفية منع Siri وتطبيقات المساعد الشخصي من الاحتفاظ بالملفات الصوتية

أصبح استخدام Siri وتطبيقات المساعد الشخصي المختلفة مثل مساعد جوجل الشخصي أو حتى أليكسا من أمازون أمرًا ضروريًا في حياة جميع المستخدمين، حيث تساعد هذه التطبيقات على الوصول إلى الكثير من البيانات والمعلومات دون الحاجة إلى إمساك الهاتف أو إستخدامه مباشرةً.

ولكن تقوم هذه التطبيقات بالاحتفاظ بالسجلات الصوتية التي تحتوي على الأوامر التي توجهها للمساعد الشخصي، كما أنها قد تسجل جميع الأصوات المحيطة بها وتحتفظ بها دون الحاجة إلى ذلك أو حتى دون استخدام المساعد الشخصي، حيث يعمل مساعد جوجل طوال الوقت في الهاتف ويعمل على الاستجابة لأوامر صوتية بعينها، وكذلك الأمر مع Siri وAlexa.

لذلك نبخركم اليوم في مقالنا بطريقة إغلاق خاصية التسجيل في الهاتف ومنع الهاتف من الاحتفاظ بالسجلات الصوتية التي يتم التقاطها مباشرةً عبر تطبيقات المساعد الصوتي المختلفة.

إغلاق التسجيل الصوتي في تطبيق Google Assistant

يعمل مساعد جوجل الشخصي على الاستماع دائمًا لجميع الأصوات التي تصدر حوله، لذلك يستجيب مباشرةً عندما توجه محادثة له بأي شكل من الأشكال، ويحدث هذا أيضًا مع جميع التطبيقات الأخرى الخاصة بالمساعد الصوتي مثل تطبيقات سيري وغيرها.

وتستطيع إغلاق هذه الخاصية مباشرةً جميع هواتف أندرويد ومنع المساعد الصوتي من التقاط الاصوات عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات

بعد ذلك اختر إعدادات تطبيقات جوجل المختلفة

ثم اختر المساعد الشخصي والأصوات

بعد ذلك قم بإغلاق الاستجابة للجمل الصوتية مثل hey Google.

وأثناء وجودك في الشاشة ذاتها، قم بالضغط على علامة الثلاث نقاط الموجودة في الأعلى، ومن ثم اختر نشاط حساب جوجل والتحكم فيه، وتظهر لك الشاشة التالية الأمور التي يقوم حساب جوجل الخاص بك بتسجيلها عنك والاحتفاظ بها في السجل الخاص بهاتفك، وكل ما عليك فعله الآن هو إغلاق هذه الأمور وحذفها تمامًا كما ترغب.

ويمكنك إيقاف عملية الاحتفاظ بالسجلات الصوتية، فإنك تجد اختيارًا يدعى الاحتفاظ بالسجلات الصوتية، قم بإغلاق هذا الاختيار وبعد ذلك قم بتفعيل حذف التسجيلات الصوتية تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية مختلفة، ويمكنك الوصول إلى هذه السجلات أيضًا بكل سهولة عبر التوجه مباشرةً إلى صفحة الإنترنت الخاصة بسجل جوجل لحسابك.

إيقاف التسجيلات الصوتية وحذفها في Siri

يعمل مساعد آيفون الشخصي بطريقة مشابهة لهذه الخطوات، ويمكنك بسهولة إغلاق الأوامر الصوتية وإيقاف الهاتف ومنعه من الاستماع إليها طوال الوقت عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى تطبيق إعدادات الآيفون الخاصة بك

بعد ذلك توجه إلى اختيارات Siri والبحث الموجودة في قائمة الإعدادات

قم الآن بإلغاء تفعيل اختيار الاستماع إلى جملة Hey Siri و تفعيل Siri عبر الضغط على الزر الجانبي مرتين والاستماع ل Siri عندما يكون الهاتف مغلقًا.

وتقوم هذه الطريقة بإغلاق المساعد الشخصي تمامًا وإيقافه عن العمل، ولكن إذا كنت ترغب في الاحتفاظ به يعمل دون الاحتفاظ بأي سجلات صوتية في الهاتف، فإنك تستطيع القيام بذلك عبر التوجه إلى اختيار Siri و Dictation History، وتجد هناك مجموعة من الاختيارات المتعلقة بالسجلات التي يحتفظ بها المساعد الصوتي عن استخدامك له، وتستطيع إغلاق هذه السجلات وإيقافها في أي وقت ترغب فيه وحذفها أيضًا عبر الاختيارات الموجودة في هذه القائمة.

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