شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تفعيل ميزة Facebook Protect الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تواجه مشكلات في الوصول إلى حسابك على فيس بوك؟ قد يكون ذلك بسبب عدم تنشيط Facebook Protect في حسابك، حيث يقال إن عملاق الشبكات الاجتماعية يحظر المستخدمين من دخول حساباتهم إذا لم يقوموا بتنشيط Facebook Protect باستخدام المصادقة ذات العاملين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، بدأ فيس بوك في إرسال بريد إلكتروني بعنوان "يتطلب حسابك أمانًا متقدمًا من Facebook Protect" يطلب من المستخدمين تنشيط Facebook Protect بحلول 17 مارس.

وبالنسبة لأولئك غير المدركين ، يعد Facebook Protect برنامج أمان يساعد الحسابات عالية الهدف على اعتماد حماية أمان أقوى من خلال تبسيط ميزات الأمان مثل المصادقة الثنائية.

وإلى جانب ذلك، فإنه يوفر أيضًا حماية أمنية إضافية للحسابات والصفحات ويراقب أيضًا تهديدات القرصنة المحتملة، ولذلك ، إذا كنت أيضًا أحد أولئك الذين لم يتم تنشيط الميزة بعد، فاتبع هذه الخطوات البسيطة للقيام بذلك.

1. افتح حساب فيس بوك الخاص بك.

2. انقر الآن على سهم القائمة المنسدلة الموجود على الجانب الأيمن من صفحة فيس بوك.

3. بعد ذلك، انقر فوق الإعدادات والخصوصية، ثم انقر فوق الإعدادات.

4. ضمن Facebook Protect ، انقر فوق Get Started.

5. سترى الآن شاشة ترحيب بعد النقر فوق التالي.

6. بعد ذلك، انقر فوق التالي الذي يظهر على شاشة مزايا حماية فيس بوك.

7. سيقوم فيس بوك بعد ذلك بفحص حسابك بحثًا عن نقاط الضعف المحتملة وتقديم اقتراحات حول ما يجب إصلاحه عند تشغيل Facebook Protect.

وتتضمن الاقتراحات الشائعة حول ما يجب إصلاحه اختيار كلمة مرور أقوى أو تمكين المصادقة ذات العاملين.

8. بعد ذلك، انقر فوق Fix Now واتبع الإرشادات الواردة على الشاشة وقم بإنهاء مهمة تشغيل Facebook Protect.