شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقطاع خدمة Apple يؤثر فى App Store و Maps.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظت Apple أن العديد من خدمات Apple غير متوفرة؟ وفقا لما يشير مارك جورمان فى engadged نقلا عن Bloomberg .

وتشير صفحة حالة نظام Apple إلى انقطاع الخدمة عبر العديد من الخدمات الرئيسية بما فى ذلك App Store و Apple Arcade و Apple TV + و AppleCare على الجهاز و Find My و iTunes Store والخرائط والراديو.

وتشير التنبيهات إلى تأثر بعض المستخدمين ، وقد تكون المشكلات "متقطعة" (متجر التطبيقات) أو تؤدي إلى تباطؤ ولقد طلبنا من Apple التعليق.. ويبدو أن شركة آبل تتعافى ولاحظ Gurman فى البداية وجود مشكلات فى تطبيق Podcasts بالإضافة إلى الخدمات الموجهة نحو المدرسة والعمل مثل Apple Business Manager و Schoolwork.

وعادت هذه المنتجات إلى الإنترنت حتى كتابة هذه السطور ، ومع ذلك قامت Apple أيضًا بوضع علامة على تنشيط جهاز iOS على أنه "انقطاع تم حله، وبحسب ما ورد تعطلت أنظمة الشركات والتجزئة وبدأت فى التعافى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها Apple مع انقطاع كبير في الخدمة ، وهي ليست بالحدة التى كانت عليها فى الماضى، وواجهت الشركة العديد من الانقطاعات فى أواخر عام 2020 بما في ذلك انقطاع الخدمة فى عيد الميلاد والذى ربما يكون ناتجًا عن تدفق مستخدمين جدد.