شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 يضيف علامة مائية فى حالة استخدام أجهزة غير مدعومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مايكروسوفت لا يقوم فقط بحجز العلامات المائية لنسخ Windows غير النشطة أو غير المشغلة، وعلمت The Verge أن أحدث إصدار من Windows 11 Release Preview ( 22000.588 ) يطبق علامة مائية على سطح المكتب إذا كنت تستخدم حلاً لتشغيل نظام التشغيل على أجهزة غير مدعومة وفقا لتقرير engadged.

وقال التقرير ، جربه وسترى إشعار "لم يتم استيفاء متطلبات النظام" الذي يطلب منك زيارة الإعدادات لمعرفة المزيد، ومع ذلك لا يبدو أن هناك أى قيود على الميزات.

وبدأت الشركة في اختبار العلامة المائية في إصدارات Windows 11 الخام التي تم إصدارها في فبراير، ويشير تضمينه في Release Preview إلى أن Microsoft مستعدة لإحضار التنبيه إلى تحديث برنامج مكتمل فى المستقبل القريب.

ويتطلب Windows 11 رسميًا إما وحدة المعالجة المركزية Intel Core من الجيل الثامن أو شريحة AMD القائمة على بنية Zen + أو Zen 2.

ويعتقد الكثيرون أن القطع تعسفي ، وقد استخدموا قرص التسجيل المعتمد من Microsoft لتجاوز فحص وحدة المعالجة المركزية وتثبيت نظام التشغيل دون رسالة رفض.

وحذرت Microsoft من أنها قد لا توفر تحديثات لأجهزة الكمبيوتر هذه ولكن يجب أن يظل البرنامج يعمل.

ومن الناحية العملية ، تعد علامة تجميلية بحتة مثل هذه إخلاء مسؤولية أكثر من كونها رادعًا ، كما إنها تذكير بأن Microsoft لن تساعدك إذا أساء البرنامج التصرف على جهاز غير مدعوم.

وإذا كنت مرتاحًا لتجاوز فحص وحدة المعالجة المركزية في المقام الأول ، فيمكنك على الأرجح إزالة العلامة المائية أيضًا.

ومع ذلك ، قد يكون هذا مزعجًا إذا كنت تقوم بتشغيل Windows 11 على جهاز كمبيوتر غير مطابق للمواصفات دون متاعب.