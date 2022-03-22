شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وPixel 5a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Pixel 5a ، كما يلى:



هاتف iPhone SE 2022 هاتف iPhone SE 2022 السعر: يتراوح بين $429 / $479 / $579.

الأبعاد: 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن: 144g .

مساحة الشاشة: 4.7 بوصة .

دقة الشاشة: 1,334 x 750.

الذاكرة الداخلية: متاحة 64 / 128 / 256 GB.

الرامات: 4 GB.



هاتف Pixel 5a هاتف Pixel 5a السعر: يبلغ $449.

الأبعاد: 156.2 x 73.2 x 8.8 ملم.

الوزن: 183g.

مساحة الشاشة: 6.34 بوصة .

دقة الشاشة: 2,400 x 1,080.

الذاكرة الداخلية: متاحة 128 .

الرامات: 6 GB.