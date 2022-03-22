شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن تحميل بياناتك من خدمة Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Gmail هي خدمة البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا على مستوى العالم، وبالنسبة لمعظم المستخدمين ، هذه هي الخدمة الافتراضية، ومع ذلك، لم تعد مساحة تخزين Gmail غير محدودة.

ويحصل المستخدمون على 15 غيغابايت من البيانات مع حساب جوجل الخاص بهم والذي يتضمن جميع خدمات Google بما في ذلك صور Google و Google Docs و Google Drive والمزيد.

لذلك في حالة تجاوزك حصتك وترغب في تنزيل بيانات Gmail الخاصة بك أو إذا كان هناك سبب آخر تريد تنزيل بياناتك. إليك كل الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها







ما يمكن أن تتضمنه كل ملفاتي الاحتياطية على Gmail؟ ما يمكن أن تتضمنه كل ملفاتي الاحتياطية على Gmail؟ يتضمن تنزيل نسخة Gmail الاحتياطية:

كيف أحافظ على تصنيفات Gmail الخاصة بي إذا كنت أقوم بتصدير بريدي؟عند تصدير بريدك من Gmail، يتم الاحتفاظ بتصنيفات كل رسالة في رأس X-Gmail-Labels خاص في ملف التنزيل، على الرغم من أنه لا يوجد برنامج بريد يتعرف على هذا العنوان الآن، فإن معظم برامج البريد تسمح بكتابة الإضافات التي يمكن أن تستفيد من التصنيفات.

محتوى الرسالة.

رؤوس الرسائل.

المرفقات.

تسميات Gmail لفئة الرسائل التالية.

الرسائل في البريد الوارد.

رسائل غير مقروءة.

الرسائل المرسلة.

الرسائل المميزة بنجمة.

مسودات الرسائل.

الرسائل التي تم وضع علامة عليها كمهمة.

رسائل الدردشة.

الرسائل في مجلد المهملات.

الرسائل في مجلد البريد العشوائي.

الرسائل المؤرشفة.

استجابات النموذج المحفوظة من قبل المستخدم.

الرسائل الموجودة في كل علامة تبويب من الفئات المعروضة في واجهة مستخدم الويب.

الرسائل المكتومة.

فتح الرسائل من قبل المستخدم.

الرسائل التي تم إرسال إعلامات القراءة الخاصة بها إلى المرسل.

الرسائل التي من المقرر إرسالها في المستقبل.

الرسائل التي تم تأجيلها.

تسميات المعرفة والكلمات الأساسية IMAP.

إعدادات المستخدم.

توقيعات البريد الإلكتروني.

رسالة الرد على الإجازة والموضوع.

عناوين المرسل المفوَّض.

عناوين حساب أخرى.

عناوين إعادة التوجيه.

المرشحات.

العناوين المحظورة.

وقت انتهاء الرسالة المؤجلة.





هل يمكنني أيضًا تنزيل البيانات التي تم حذفها مؤخرًا؟لا ، يمكن للمستخدمين تنزيل البيانات التي لم يتم حذفها فقط.





لدي حساب Google Workspace ، هل يمكنني تنزيل جميع بيانات Gmail؟إذا كنت تستخدم حساب العمل أو المدرسة ، فقد لا تكون بعض بيانات Gmail متاحة للتنزيل.





هل يمكنني اختيار المجلدات التي أريد تنزيل البيانات منها؟نعم ، يمكن للمستخدمين اختيار المجلدات التي يريدون تنزيل البيانات منها.





ما هي طريقة التوصيل؟عندما تكون ملفاتك جاهزة ، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني بها ارتباط تنزيل. المستخدمون لديهم أسبوع واحد لتنزيل ملفاتهم.

هل يمكنني اختيار الوقت الذي أريد تصدير البريد الإلكتروني فيه؟

نعم ، يمكن للمستخدمين اختيار الوقت:

* تصدير مرة واحدة: 1 تصدير

* تصدير كل شهرين لمدة سنة: 6 صادرات





ما هي أنواع ملفات التنزيل؟أنواع الملفات التي يتم تنزيل البيانات بها هي: .zip و. tzp





هل هناك قيود على الحجم؟سيتم تقسيم الصادرات التي يزيد حجمها عن 50 غيغابايت إلى ملفات متعددة. سيتم ضغط ملفات Zip الأكبر من 2 غيغابايت في zip64. قد لا تتمكن أنظمة التشغيل الأقدم من فتح تنسيق الملف هذا. هناك تطبيقات خارجية يمكن استخدامها لفك ضغط ملفات zip64.





هل يمكنني أخذ نسخة احتياطية من حساب Gmail الخاص بي إلى محرك أقراص ثابت خارجي؟نعم ، يمكنك القيام بذلك باستخدام Google Takeout، العملية برمتها مماثلة لعملية النسخ الاحتياطي على السحابة ، هناك تغيير فقط في الخطوة الأخيرة. بمجرد إنشاء الأرشيف ، ستتلقى رابط التنزيل. ما عليك سوى اختيار "تنزيل ملفاتك" وحفظها على محرك الأقراص الخارجي.