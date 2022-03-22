شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العقوبات الغربية لن تؤثر على مائدة إنتاج الغذاء لرواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فيكتور دوبروفولسكى، مدير معهد البحوث العلمية المتخصص بالتكنولوجيا الغذائية، أن العقوبات لن تؤثر على إنتاج الغذاء لرواد الفضاء نهائيا، وفقا لتقرير RT .

ويقول: "ليس لدينا أى مشكلة فى هذا المجال، لأن لدينا استقلالية كاملة، وجميع المواد المستخدمة في إنتاج الأطعمة لرواد الفضاء محلية، وكل شىء متوفر فى روسيا"، ويؤكد: لم تتأثر عمليات إنتاج الغذاء لرواد الفضاء بسبب العقوبات المفروضة".

ويضيف: تشكل المنتجات المسامية أساس النظام الغذائى لرواد الفضاء، وهذه نحصل عليها عن طريق إزالة الرطوبة من المنتجات الطازجة المجمدة في ظروف الفراغ.

وتسمح هذه التقنية بالحفاظ على العناصر الغذائية والعناصر المعدنية والفيتامينات والنكهة الطبيعية والطعم والشكل الأصلى لهذه المواد، وكذلك تخزينها لعدة سنوات. كما تعبأ بعض الأطباق فى شكلها الأصلى فى علب.