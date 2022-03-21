شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية التحقق من سرعة الإنترنت من صفحة جوجل الرئيسية فى 5خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يوفر لك مزود خدمة الإنترنت (ISP) سرعة البيانات المحددة؟ هل اتصالك بالإنترنت بطيء في بعض الأحيان؟ إذا أجبت بنعم على كلا السؤالين ، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي اختبار سرعة الإنترنت لديك. تعد صفحة جوجل الرئيسية طريقة بسيطة وسريعة للتحقق من سرعة الإنترنت لديك.

على الرغم من وجود العديد من مواقع الويب والتطبيقات المتاحة للتحقق من سرعة الإنترنت لديك، فإن إحدى أبسط الطرق هي الانتقال إلى صفحة جوجل الرئيسية.

تعاونت جوجل مع Measurement Lab (M-Lab) لإنشاء عملية من خمس خطوات لاختبار سرعة اتصالك بالإنترنت.

"لإكمال الاختبار ، سيتم ربطك بـ Measurement Lab (M-Lab) ، وستتم مشاركة عنوان IP الخاص بك معهم ومعالجته وفقًا لسياسات الخصوصية الخاصة بهم."

يقوم M-Lab بإجراء الاختبار وإتاحة النتائج للجمهور لتحفيز البحث على الإنترنت. صرحت جوجل بقولها: "يتم تضمين عنوان IP الخاص بك ونتائج الاختبار في المواد المنشورة ، ولكن لا يتم تضمين أي معلومات أخرى عنك كمستخدم للإنترنت".

خمس خطوات لاختبار سرعة الإنترنت لديك من صفحة جوجل الرئيسية:

الخطوة 1: افتح أي متصفح إنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي ثم فتح رابط جوجل.

الخطوة 2: في شريط البحث اكتب "Run Speed ​​Test".

الخطوة 3: سيتم عرض مربع حوار جديد، مع خيار "اختبار سرعة الإنترنت"، "تحقق من سرعة الإنترنت لديك في أقل من 30 ثانية".

وستجد في بيان من مربع الحوار أن "اختبار السرعة ينقل عادةً أقل من 40 ميجابايت من البيانات، ولكنه قد ينقل المزيد من البيانات على اتصالات سريعة."

الخطوة 4: في النافذة انقر فوق الخيار "تشغيل اختبار السرعة".

الخطوة 5: ستفتح نافذة جديدة تعرض جميع المعلومات المتعلقة بسرعة الإنترنت لديك، إذا كنت ترغب في اختبار سرعة الإنترنت لديك مرة أخرى، فانقر فوق خيار "الاختبار مرة أخرى".