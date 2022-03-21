شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Assistant وSiri وAmazon Alexa يسجلان كل ما تقوله.. كيف تمنعهما من ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن المساعدات المنزلية الذكية أمثال Google Assistant و Siri و Amazon Alexa يمكنها تسجيل كل ما تقوله دون علمك، ومع ذلك، يمكنك ضبط الإعدادات الخاصة بك للحد مما يُسمح لمساعدك الرقمي القيام به.





مساعد جوجللمنع نظام الأندرويد من الاستماع لأمر "hey Google"، يمكنك إيقاف تشغيل هذا في إعدادات هاتفك، فقط انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك وحدد "جوجل"، ثم انقر فوق إعدادات تطبيقات Google> البحث> المساعد والصوت> مساعد Google.

ثم انقر فوق مرحبًا Google & Voice Match، وتحت عنوان هذا الجهاز، قم بإيقاف تشغيل مفتاح Hey Google عن طريق تبديله.

وإذا كنت ترغب في تقييد نشاط Google بشكل أكبر (وليس فقط مساعد Google)، فانقر فوق النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة نفسها.

ثم حدد عناصر التحكم في نشاط Google.

إذا قمت بالنقر فوق الزر "إيقاف التشغيل" ، فسيتوقف عن تسجيل نشاط موقع الويب والتطبيقات التي قمت بتثبيتها.

إذا كنت ترغب فقط في إيقاف "مساعد Google" من تخزين التسجيلات ، يمكنك إلغاء تحديد "تضمين التسجيلات الصوتية".

سيري إذا كنت من مستخدمي iPhone وتريد أن يتوقف Siri عن الاستماع لتقول "مرحبًا Siri"، يمكنك بسهولة تعطيل المساعد في الإعدادات الخاصة بك.

- افتح تطبيق الإعدادات، وانقر فوق Siri & Search، ثم قم بإيقاف تشغيل زر "الاستماع إلى يا Siri".

- لإيقاف تشغيل Siri تمامًا، قم أيضًا بإيقاف تشغيل مفاتيح التبديل للضغط على الزر الجانبي لـ Siri، والسماح لـ Siri عند القفل.

- إذا كنت ترغب في الإبقاء على Siri نشطًا، ولكن مع تحديد مقدار المعلومات التي يجمعها، فارجع إلى Siri & Search ، وحدد Siri & Dictation History.

- يمكنك تحديد Delete Siri & Dictation History لمسح سجل Siri على جهازك.

- إذا كنت لا تزال ترغب في استخدام Siri، فقد أعلنت Apple مؤخرًا أن البرنامج يتميز الآن بخيار لمستخدمي أيفون لاختيار مساعد افتراضي محايد للجنسين.



أمازون أليكسا أمازون أليكسا على عكس Google Assistant وSiri، فإن Amazon Alexa ليس مضمنًا في هاتفك.

- ومع ذلك، لا يزال بإمكان المساعد الاحتفاظ بالتسجيلات إذا لم تقم بضبط إعداداته.

- لتغيير إعداداته، انتقل إلى التطبيق وانقر فوق المزيد> الإعدادات> خصوصية Alexa.

- لحذف أوامر صوتية محددة، يمكنك النقر فوق مراجعة السجل الصوتي، حيث سيتم عرض السجلات.

- إذا كنت ترغب في إيقاف التسجيلات معًا، فحدد إدارة بيانات Alexa الخاصة بك.

- بعد ذلك، انقر فوق اختيار مدة حفظ التسجيلات، ثم لا تقم بحفظ التسجيلات.

- سيؤدي هذا الخيار إلى حذف أي تسجيلات موجودة أيضًا.

- من قائمة إدارة بيانات Alexa الخاصة بك، قم بالتمرير لأسفل وإيقاف تشغيل استخدام التسجيلات الصوتية إذا كنت لا تريد مراجعة تسجيلاتك يدويًا بواسطة Amazon.

- لقد وعدت أمازون بأن يقوم المساعد بتسجيل صوتك ببساطة "لتحسين دقة تفاعلاتك مع Alexa".

- كما تم نشر دليل متعمق للحد من استخدام كل هؤلاء المساعدين الظاهريين بواسطة Gizmodo.