شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط صورة لمجرة مذهلة باستخدام أداتين للتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر تقرير صورة مزهلة التقطها تلسكوب هابل الفضائي لمجرة NCG 1097 ، باستخدام أداتين للتصوير، وهى مجرة حلزونية ضيقة تقع على بعد 48 مليون سنة ضوئية في كوكبة Fornax ، ولها شكل ملتوي ناتج عن تفاعلات الجاذبية مع مجرة ​​مصاحبة قريبة تسمى NCG 1097A.

تُعرف هذه المجرة بالذات بأنها موقع ما لا يقل عن ثلاثة مستعرات عظمى على مدى العقدين الماضيين ، حيث انفجرت النجوم في أحداث ملحمية عندما وصلت إلى نهاية حياتها حسبما نقل موقع Digitartlends.

أُطلق على المستعرات الأعظمية اسم SN 1992bd وSN 1999eu وSN 2003B، وسُميّت هذه التسمية تيمنًا بسنوات رصدها.

تم التقاط هذه الصورة لـ NGC 1097 باستخدام اثنين من أدوات هابل، كاميرا المجال الواسع 3 (WFC3) والكاميرا المتقدمة للمسوحات (ACS).

ولإنشاء هذه الصورة الواحدة، تم استخدام كلتا الأداتين لمراقبة نفس الهدف، ثم تم دمج البيانات من كليهما لإنشاء الصورة.

يوضح علماء هابل: "فكرة أن كاميرتين مختلفتين يمكن أن تلتقط صورة واحدة ليست بديهية للغاية".

ومع ذلك فمن المنطقي أكثر بعد الخوض في كيفية تكوين صور فلكية جميلة مثل هذه. يمكن لأعيننا اكتشاف الموجات الضوئية بأطوال موجية بصرية تتراوح بين 380 و750 نانومتر تقريبًا، باستخدام ثلاثة أنواع من المستقبلات، كل منها حساس لشريحة فقط من هذا النطاق.

ويفسر دماغنا هذه الأطوال الموجية المحددة على أنها ألوان، على النقيض من ذلك، فإن كاميرا التلسكوب مثل WFC3 أو ACS حساسة لنطاق واحد واسع من الأطوال الموجية لزيادة كمية الضوء المجمعة.

والصور الخام من التلسكوبات تكون دائمًا بتدرج الرمادي، وتعرض فقط كمية الضوء الملتقطة عبر كل تلك الأطوال الموجية ".

تم استخدام كل من WFC3 و ACS للتصوير في المجرة بأطوال موجية معينة، كما يتم التحكم فيها باستخدام المرشحات، يستخدم كل مرشح للنظر إلى طول موجي معين يتوافق مع لون معين وينتج صورة ذات تدرج رمادي، ثم تم دمج ما مجموعه سبع من هذه الصور التي تمت تصفيتها لإنتاج الصورة.