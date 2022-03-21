بتهمة التطرف.. القضاء الروسي يعلن حظر فيسبوك وإنستغرام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن القضاء الروسي حظر تطبيقي “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعين لشركة “ميتا” في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين.

وقال القضاء الروسي إن الحظر المفروض على “ميتا” جاء بتهمة “التطرف”، لكنه أضاف أن القرار لا يشمل تطبيق “واتساب”.

وكانت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام قررت حجب شبكة “فيسبوك” في روسيا بشكل كامل، في خطوة جوابية على حظر “ميتا” حسابات “روسيا اليوم” و”سبوتنيك” في أوروبا.

وجاء في بيان عن الخدمة أنه “تم في 4 مارس 2022 حظر الوصول إلى شبكة فيسبوك على أراضي روسيا الاتحادية”.

يُذكر أن الخدمة طلبت في وقت سابق من شركة “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” إزالة القيود التي تحد من الوصول إلى حسابات “روسيا اليوم” و”سبوتنيك” على الشبكات الاجتماعية، بعد أن تم فرضها في أوروبا.

وعد أيام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في روسيا، حجب موقع فيسبوك، وذلك ردا على ما قالت إنها قيود تمنع الوصول لوسائل إعلام رسمية عبر المنصتين.

وبعد حجب فيسبوك تتجه الأنظار نحو تطبيق VK البديل الأوفر حظاً للمستخدمين الروس، ورغم عدم معرفة الكثير عنه خارج روسيا إلا أنه يتمتع بشعبية كبيرة هناك.

يعد VK ثالث أكثر المواقع زيارة في روسيا، بعد غوغل ويوتيوب مباشرةً، إذ يصل عدد مستخدميه اليومي إلى 45 مليون زائر في المتوسط، بحسب موقع makeuseof.